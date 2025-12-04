錢鏡你家／FTSE點名升級引百億錢潮 專家：越南重演1996台股飆漲1倍行情

股怪教授謝晨彥說，越南具備低估值、高成長等優勢，吸引全球資金卡位。

全球資金正大舉東移，追逐亞洲一匹潛力黑馬，它正是越南市場。隨著制度改革加速、資本市場透明度提升，加上今年10月富時羅素（FTSE）宣布越南正式升級為「次級新興市場」，意味將迎來60至100億美元資金流入，專家認為，越南市場正在複製當年台灣經驗，站上經濟成長跳板，接下來將迎接爆發式財富週期。

「幾年前我到越南考察，原本很擔心過海關要塞紅包，結果完全沒有，那都是外界對越南的刻板印象。」投資達人、股怪教授謝晨彥笑說，許多人對越南的想像還停留在十幾年前，但事實上，越南近年變化幅度劇烈，尤其在金融制度改革上，進步速度快得超乎想像。

謝晨彥補充，近年越南背景像極1996年的台灣，「我去胡志明市時，就像回到小時候的台北，基礎建設全面展開、城市有股積極向上的活力感。」他形容，當年台灣被納入新興市場後，迎來經濟高速發展期，台股從5,000 點一路噴到萬點，「越南現在正處於高速成長、最具爆發力的階段。」他說。

近年越南全面推動金融市場制度升級，包括放寬外資持股限制、提升換匯與資金進出便利性、提高市場資訊揭露透明度、強化集中交易制度與監理品質等。而這些改革的方向非常明確，就是為了與國際市場接軌、在被納入全球主要指數前所作的準備。

尤其今年10月富時羅素（FTSE）正式宣布將越南從「邊境市場」升級為「次級新興市場」，並將於2026年9月正式生效、按批次調升權重，法人預估，這次升級將迎來60至100億美元資金流入。

「這不是象徵性升級，是真正會帶來龐大資金流入。」謝晨彥強調，只要一個國家被納入全球指數，不論是被動式基金、ETF，甚至許多主動型基金，都必須依照指數權重進場配置。

「現在的法人要投資一個市場，都會跟著指數走。」曾待過投信圈的他解釋，過去要投資一個國家，飛去當地訪查、拜訪公司，費時又費力，「全球指數在各地設有研究員，負責蒐集資訊、評估透明度、制度成熟度與流動性，再決定該國的權重與成分股，對基金經理人來說，指數是最有效率的配置依據。」

值得一提的是，FTSE 已經宣布升級，下一步幾乎可以確定就是MSCI。謝晨彥說明，接下來越南將在2027年為MSCI升級做準備。

另外，根據統計，越南市場本益比上下區間為10到23倍，截至12/3胡志明指數收盤為1,731點，若以EPS（每股盈餘）增幅15%計算，明年有機會上看2,000點。

檢視過往經驗，從「宣布升級」到「正式納入」這段期間，往往是行情啟動的階段。他舉例，中國A股、卡達、科威特、沙烏地阿拉伯、羅馬尼亞等國家，都曾在被納入MSCI或FTSE後出現波段行情，「既然知道權重未來會提高，海外資金一定會先提前卡位。」更多精彩內容，都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/8oAjQhU6-ms

資料來源：記者整理

資料來源：HSC，截至2025.10.27

