黃明志捲謝侑芯謀殺案！吳宗憲曝「案發前才碰面」揭私下合作細節

吳宗憲透露與黃明志、謝侑芯曾合拍廣告。（圖／記者黃雅琪攝影）





吳宗憲、羅志祥、何美今（12）日出席《綜藝OK啦》媒體探班記者會，談及馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯命案事件，吳宗憲透露其實在案發之前，他才與這兩人合作拍攝廣告：「在我左邊的就是謝侑芯！」在案發之後工作人員告訴他他才知道對方身分。

黃明志捲入謝侑芯命案後，馬來西亞警方二度申請延扣至13日，黃明志的律師鄭清豐表示他目前狀況良好，堅持表態自己是無辜的，與整起命案事件沒有關係；但根據《星洲網》報導，吉隆玻總警長拿督法迪爾昨日表示，黃明志與謝侑芯之間有「超過友誼」的特別關係。

廣告 廣告

吳宗憲得知謝侑芯身亡，坦言聽到時心裡滿難過的，如今該部廣告要重新拍攝：「現在變成我要多拍一天，因為所有她的畫面通通要去掉。」對於黃明志與謝侑芯之間「超過友誼」的關係，他認為自己不清楚不願多做評論：「我實在也不知道，就是狀態不太清楚。」

東森娛樂關心您

吸食毒品，有害身心健康。



【更多東森娛樂報導】

●郭碧婷爆奔台灣照顧病危父！本人曝現況：有空來捻香

●顏正國癌逝18天！大哥痛哭曝「遺孀現況」3鞠躬致謝

●《唐伯虎點秋香》御醫爆死訊！好友證實凌漢離世逾5年

