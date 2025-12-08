AI資本支出爆發！降息成科技股強心針 它掌握未來商機
財經中心／余國棟報導
聯準會在抑制通膨與維護勞動力之間權衡，如今擔心就業市場惡化的態勢顯著大於通膨壓力，政策重心逐漸轉向保護勞動力，重燃市場樂觀降息情緒，資金回流風險性資產，其中科技類股再度領漲，成為大盤反彈的主要推手。國泰投信表示，股市在高檔震盪階段，市場對消息面反應更敏感，短線波動加劇，但AI產業長期趨勢不變，建議投資人採取定期定額或逢低買進策略，透過市值型ETF如國泰台灣領袖50（00922），參與台股長期成長。
國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇表示，美國總統川普重返白宮後，移民政策趨嚴並祭出高額關稅，使企業為降低成本而限縮人力，製造業勞力供給面臨挑戰，加速自動化進程。為何降息對科技股如此重要？蘇鼎宇表示，現今國家及企業間的AI軍備競賽打得如火如荼，大型雲端服務供應商（CSP）如微軟、亞馬遜、Google及Meta不斷調升資本支出，法人統計11家CSP業者今年的資本支出已達4,689億美元，明年更上看6,000億美元。
這些企業勢必仰賴大量借款，聯準會降息意味資金成本降低，對AI基礎建設是一大利多。然科技股評價位居相對高檔，加上近期聯準會受到美國政府先前關門，導致數據延遲公布影響，多空訊息反覆，市場情緒擺盪，導致波動幅度擴大，不過在企業獲利持續成長下，AI產業長期趨勢仍具吸引力。
蘇鼎宇表示，在台股震盪之際，建議投資人選擇與大盤連動性高的市值型ETF，如國泰台灣領袖50與加權指數相關係數達0.99，可跟隨市場成長同步布局。00922追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」，主要成分股包括台積電、鴻海、台達電、聯發科、富邦金、中信金等，半導體業占比達51.36%、金融保險占比13.44%，另涵蓋電腦及周邊設備、電子零組件等產業，反映台股核心企業動能，適合在現階段透過定期定額、逢低加碼策略，長期參與台股市值成長。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
