分析／台股血崩700點只是開始？輝達財報前 林昌興神預言戳破3大假象

財經中心／李宜樺報導

恐怖預言成真了嗎？台股18日午盤後風雲變色，賣壓如海嘯般灌入，指數終場狂洩近700點，上演史詩級的崩盤慘劇。令人不寒而慄的是，台灣金融培訓協會理事長林昌興，才在當天8點的廣播節目中罕見發出重磅警告，直指市場「瀕臨沉下」，並揭示3大末日警訊，呼籲投資人「提高現金部位」。沒想到短短幾小時後，台股走勢竟完全應驗其劇本，分析師林昌興的的早盤神預言分析也瞬間成為揭開這場殺戮真相的關鍵註解。

廣告 廣告

林昌興警示：黃金比特幣全殺 流動性風暴來襲



「現在是黃金、比特幣、股票，三個所謂的資產都在下跌！」林昌興一開頭就點出最詭譎的市場訊號。他分析，當避險與風險資產罕見地同步下殺，背後唯一的解釋就是全球性的「流動性風險」，投資人正不計代價拋售一切可變現資產換取美元。這股「抽水」效應宛如末日警報，預示著一場資金錢荒風暴即將來襲，不幸的是，台股當日的崩跌成了第一個祭品。

林昌興示警：估值過高 法人已在偷跑



林昌興接著指出，這波拉回的第二個關鍵在於「美國股市估值過高」。他更在早盤戳破台股法人的假象，直指外資17日買超第二名的竟是「台灣五十反一」，根本是「心口不一」的在做避險。與此同時，投信、自營商早已大舉賣超。他當時便警告，這種法人偷跑、散戶卻還在融資搶進的狀況極度危險，話音剛落，市場就給了所有投資人最慘痛的一課。

林昌興直言：別信輝達神話 聯準會才是關鍵



「你沒有那麼大的信心，（期待）輝達的財報來救股市！」林昌興早就對市場的最後一絲幻想澆下冷水。他強調，目前最大的利空是聯準會（Fed）對降息的態度曖昧不明，這種不確定性才是掐住市場資金喉嚨的元凶。他斷言：「與其輝達，倒不如聯準會」，除非聯準會釋放寬鬆訊號，否則任何利多都難敵資金退潮的巨大賣壓，18日的崩盤，竟意外印證了他的獨特觀點。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

半導體重磅人事！傳英特爾高薪延攬台積電前老將 他將重返Intel掌兵符

獨家幕後／金管會6月一紙預告神助攻 揭密玉山金僅花13天併三商壽關鍵

台積電最年輕副總閃辭四個月 李文如跳槽輝達今新職上任？！

名人理財術／滿手現金巴菲特 等了6年終於進倉Google母公司Alphbet

