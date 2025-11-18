昔喊「定居上海找房子」挨轟！侯佩岑IP定位曝光不藏了 網全炸鍋

娛樂中心／綜合報導

47歲女星侯佩岑結婚生子一度淡出演藝圈，近年積極在大陸發展復出，今年初甚至喊話甚至計畫在上海找房子定居。她昨（17日）在微博平台PO出全新自拍照，被網友發現IP定位顯示為「中國上海」，掀起熱議。

侯佩岑近年來將工作重心移往中國，先後在中國節目《再見愛人》中擔任嘉賓觀察室主持人，以及參與選秀節目《乘風2025》（俗稱「浪姐6」）都讓她人氣攀升。今（2025）年初總結前一年海內外奔波工作行程時，甚至有感而發提及自己對於中國上海的喜愛，甚至公開表態「想在上海找房子」，但這番話曝光後，卻惹怒不少台灣網友。

侯佩岑（右）日前曬出與鄧萃雯（中）、管樂（左）前往澳洲黃金海岸度假的沙灘美照。（圖／翻攝自微博）

如今侯佩岑17日在微博平台PO出自拍照，她頭戴一頂全黑棒球帽，跟一身白襯衫形成柔和對比。畫面曝光後，吸引一眾粉絲湧入朝聖並留言：「珍惜罕見的自拍照」、「嗚嗚嗚是自拍，好難得」。還有人發現她IP定位顯示為「中國上海」，但也有人質疑日前才現蹤澳洲黃金海岸度假的侯佩岑，不可能人在中國：「穿這麼薄，IP肯定亂飛的，現在上海多冷啊」。

