印尼叫車平台GoTo撤換執行長 鋪路合併 Grab

印尼叫車平台GoTo將撤換對併購形成障礙的現任執行長，為與同業Grab合併鋪路，有望因此催生一款東南亞的「超級App」。

GoTo 24日宣布，任職兩年多的執行長瓦魯喬將卸任，比原本的交棒日期早四年下台。執行長一職將交棒現任營運長帕圖瓦，這項任命案將在12月17日的臨時股東會進行表決。知情人士透露，一些股東將瓦魯喬視為與Grab合併的阻力。近幾年來，GoTo與Grab已斷斷續續進行合併談判。

隨著競爭壓力愈來愈大，GoTo股東已施壓該公司拍板與Grab的交易案。GoTo股價自2022年掛牌上市以來，已累積下跌逾80%。

GoTo與Grab合併後，將掌握印尼90%的叫車與美食外送市場，在印尼這個東南亞最大經濟體催生服務包羅萬象的「超級App」，市值將突破240億美元。

軟銀等GoTo的股東已致函董事會，尋求在下次的臨時股東會上將瓦魯喬撤職，原因是股價表現低迷。知情人士指出，同樣持有Grab股票的軟銀，力主推行這樁合併案。

