台股估值回檔 利用TISA基金切入AI類股正逢時 近一月基金十強一次看

[Newtalk新聞] 近期美股波動加劇，多檔以 AI 為首的概念股明顯估值回調，市場法人認為，儘管美股 AI 權值股短線多有波動，但台股基本面無虞，仍是 AI 核心硬體供應鏈的關鍵節點，後市仍可期。

掌握台股相關題材，除了台股ETF，還可透過集保結算所推動設立，經由專家嚴選長期表現穩健、禁得起時間考驗的 TISA 級別基金參與。觀察近一個月來 TISA 級別基金表現，表現排名前十的績效落在 8～12%，前五名分別為：

凱基台灣精五門基金—新臺幣 TISA：以 12.72%

永豐中小基金—TISA 類型：12.59%

統一台灣動力基金—TISA 類型：12.59%

統一大滿貫基金—TISA 類型：12.52%

富邦精銳中小基金—TISA 類型：12.38%

永豐永豐基金—TISA 類型：11.45%

施羅德台灣樂活中小基金—TISA 類型：8.89%

PGIM保德信高成長基金—TISA 級別：8.84%

PGIM保德信中小型股基金—TISA 級別：8.59%

第一金創新趨勢基金—TISA 類型：8.08%

無獨有偶，前五名上榜基金績效皆破 12%，且都以國內股票市場作為主要投資區域，顯見台股動能仍強。其中，凱基台灣精五門基金—新臺幣 TISA，以 12.72% 的成績拔得頭籌。

市場法人認為，投資人對於 AI 公司的高估值產生疑慮，擔憂部分 AI 公司的變現速度無法支撐背後高財務槓桿的擴張模式。投資人正謹慎評估美國 AI 公司的「泡沫」風險，但台股相關供應鏈具有高獲利能見度、估值水準相對低等優勢，在 AI 伺服器 2026 年需求維持緊俏的展望下，仍有上揚動能；利用台股 TISA 級別基金，是長線參與台股成長契機的好方法。

TISA 基金與一般基金皆需透過銀行理專或基金平台申購、贖回，兩者主要差別在於費率、申購條件和配息方式。TISA 基金專屬 TISA 帳戶，具有低經理費、免手續費等優勢，且最低只要新台幣 1,000 元即可申購，通常為不配息的累積型，旨在鼓勵長期投資和節稅；而一般基金則無這些特定優惠，費用率和申購門檻較高，但也可選擇配息或累積型。

凱基台灣精五門基金研究團隊表示，在 AI 與高效能運算（HPC）需求持續推動下，台灣電子零組件出口表現強勁，台股 AI 供應鏈明年的獲利有望持續獲得上調，為 AI 相關族群提供上漲動能。TISA 級別基金千元即可入手，適合做為投資人掌握台股成長賽道的敲門磚。結合長線多方優勢，以台股市場為主要投資範圍的 TISA 級別基金，值得投資人留意。

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

