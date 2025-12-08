台股戰略》科技股震盪、經濟數據迷霧籠罩將牽引台股走勢

美股科技股11月明顯回檔，主要受市場出現質疑AI為首的科技股的股價估值過高的聲音影響，AI產業供應鏈能否重拾漲勢，仍將是美國科技股與台股能否續創新高的最重要指標。（圖片來源／CNBC畫面）

台股受美股經5月後的數月連續上漲後，11月呈現高檔來回震盪走勢，道瓊指數11月小漲0.32%，S&P500指數小漲0.13%，那斯達克指數下跌1.51%，費城半導體指數下跌2.82%。半導體、AI產業供應鏈等科技股為主的那斯達克與費城半導體指數，自五月開始，連續六個月上漲後，11月的回檔幅度亦最大。

美股科技股11月明顯回檔，主要受市場出現質疑AI為首的科技股的股價估值過高的聲音影響，加上美國10月物價數據因美國聯邦政府預算於國會卡關，導致部分經濟數據公布日期延宕，截至12月4日止，10月份的CPI、9月PCE等重要數據均付之闕如，Fed貨幣政策決策官員陷入政策迷霧之中，頻頻表示12月聯準會利率決策會議傾向暫不調降利率，市場避險情緒升高，數位貨幣大幅拉回，科技股回檔幅度擴大。

11月下旬以後，延遲公布的部分經濟指標陸續發布，顯示美國就業市場下行風險依舊沉重，製造業景氣仍疲弱不振，房市成交量仍然冷清，車市成長動能停滯，消費者信心指數連續走低。整體美國總體經濟，除AI等科技產業紛紛宣布擴大基礎設備投資，展現對景氣的樂觀期待外，從總體經濟指標觀察，美國總體經濟陷入停滯，小幅衰退的危機仍揮之不去。

美國成屋年率銷售戶數

2025年10月美國成屋年率銷售戶數410萬戶，月增1.23%，較2024年同期年增1.74%，成交量持續低迷。10月成屋房價中位數41.52萬美元，較9月下跌0.7%，較2024年同期上漲2.06%，6月創下43.27萬美元的歷史最高點，10月房價中位數僅較歷史最高點下修4.04%，房價依舊在長期高檔區，但30年期房貸利率至11月下旬下降至6.32%，拉長觀察時間觀察，仍在長期相對高檔區，導致購屋買盤依舊卻步，成交量則仍在長期低檔區、交易維持冷清。

美國30年期房貸利率走勢。

美國房市景氣現況處於明顯收縮狀態，房屋供給與需求雙方同時萎縮，對房地產周邊產業景氣造成收縮壓力，甚至影響就業市場，但與2008年金融海嘯之前的房地產景氣崩跌，造成全球金融危機與總體經濟衰退，並不相同，美國金融機構對不動產授信風險管控能力已大幅改善，況且目前房價仍處於歷史高檔區。

美國11月ISM製造業採購經理人指數自10月的48.7，下降至48.2，連續9個月低於代表景氣擴張與收縮臨界點50以下，顯示美國製造業景氣仍處於收縮狀態。對照9月生產者物價指數年增率自7月的3.2%，下降至8月、9月的2.7%，顯示上游廠商的出廠價格欲振乏力，整體製造業景氣狀態仍偏弱勢。

美國ISM製造業採購經理人指數

整體服務業產值佔美國GDP比重超過八成，美國11月ISM服務業指數自10月的52.4，微幅上升至52.6，服務業景氣仍為支撐美國總體經濟不墜的面向，但尚未扭轉自2024年10月以來的下降趨勢，顯示美國非製造業景氣尚未脫離轉弱危機。

美國ISM非製造業採購經理人指數

截至台灣時間12月4日止，根據FedWatch預測工具顯示，12月10日的Fed利率決策會議持續降息機率上升為89.2%，市場高度預期12月Fed利率決策會議仍將維持緩步貨幣寬鬆政策，12月首周美國科技股回穩，在市場避險情緒紓緩之下，展開反彈走勢。



截至11月22日止的美國單周初領失業救濟金人數從前周的22.2萬人下降至21.6萬人。初領失業救濟金四周移動平均自前周的22.5萬人，下降至22.4萬人，連續2周下降，創2025年8月後的最低點。單周初領失業救濟金人數連續3周明顯下降，帶動四周移動平均連續2周下降，顯示短期美國就業市場並未進一步惡化。

單周初領失業救濟金人數及四周移動平均趨勢圖

連續請領失業救濟金人數自前周的195.3萬人，上升至196萬人，連續2周上升。連續請領失業救濟金的四周移動平均，自前周的195.5萬人，微幅上升至195.6萬人，連續第6周上升，但仍為2021年12月後的最高點附近，顯示長期失業人口潛藏上升危機，尚未解除，就業市場仍存在轉弱風險。

連續申請失業救濟金人數及四周移動平均趨勢圖

12月首周因11月的ADP(小非農)就業數據疲弱推升降息預期，美股科技類股趁勢反彈；比特幣跌深後，同步反彈，降低市場避險情緒，市場焦點轉向週五(12/5)將公告的9月 PCE(個人消費支出物價指數)與個人所得與支出數據，乃Fed的12月利率決策會議與2026年第一季貨幣政策走向的關鍵性因素。

美國金融市場在總體經濟偏弱，貨幣政策緩步寬鬆下，企業獲利的成長性與穩定性將決定企業股票評價的最終合理性，AI產業供應鏈能否重拾漲勢，仍將是美國科技股與台股能否續創新高的最重要指標。

