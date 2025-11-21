台股暴殺近千點 法人：3類AI族群跌深可撿便宜

台股近日大洗三溫暖，專家表示AI仍是趨勢，拉回修正是布局好時機。（鏡報鄒保祥攝）

台股在短短兩天內展現「天堂與地獄」般強烈對比。昨日（11/20）在輝達財報亮眼激勵下大漲846點，市場情緒高昂；但今日卻因美股重挫、降息預期混亂、AI 供應鏈謠言四起等多重利空因素，收盤暴跌近千點，指數一路逼近季線。專家表示，即使利空消息滿天飛，但AI仍是趨勢，拉回修正是優選布局時機。

台股兩天兩樣情，昨日（11/20）受到輝達財報亮眼激勵大漲846點，今日卻受美股下跌、各種壞消息拖累暴跌近千點，直逼季線。市場情緒急凍、恐慌蔓延，許多投資人不禁疑惑為何跌這麼深？這只是短期震盪，還是更大修正的開始？

投資達人陳威良表示，美股下跌拖累亞股，讓台股全面重挫，同時各種利空消息滿天飛，例如美國聯準會12月不降息、輝達應收帳款大增、輝達要採用LPDDR5X等，都是空頭以假亂真。

陳威良進一步說明，事實上輝達應收帳款和去年同期相比，雖然增加了45% ，但是營收同步大增62%，應收帳款隨著營收增加是正常合理現象，反而顯示G P U出貨暢旺；況且向輝採購的都是AI巨頭，不會有倒帳疑慮。

且昨天美國公布就業數據後，12月降息機率其實也比前一晚稍微提升，經濟維持溫和增長的韌性，即使12月暫停降息，但聯準會也確認終止縮表，這仍然是明確的停止緊縮政策，「只要不是槓桿操作、是可以等待的資金，投資人都不需要錯殺手中好股。」陳威良強調。

台新2000高科技基金經理人沈建宏從籌碼面觀察，融資方面，9月底攀升至2,754億元，10月底進一步突破3,000億達3,017.5億元，昨日（11/20）融資單日更大增34億元。融資跳升也顯示台股漲多後，籌碼面持續轉趨凌亂，考慮台股波段大漲累積不小獲利了結賣壓，加上短期融資增幅加速，籌碼漸趨凌亂，需留意短線台股出現利多出盡的技術性修正。

沈建宏指出，雖然台股短線面臨修正壓力，但考量AI產業趨勢日益明確，受惠族群增加，且預期第4季至明年第1季基本面仍佳，加上第1季前仍有作夢行情可期，因此拉回仍應擇優布局。在類股操作上，看好AI供應鏈受惠股，如材料升級、電力革新、新設計等。

