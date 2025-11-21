定投族全面回歸！每月扣款戶數增加逾21萬 定投王還是它

財經中心／余國棟報導

10月定期定額人數、筆數『雙成長』的台股ETF。（圖／投信投顧公會網站統計，CMoney整理）

根據投信投顧公會網站ETF專區資料顯示，今年以來截至10月止，國內股票型ETF定期定額整體表現強強滾，每月扣款戶數方面，年初迄今增加21萬6,763人，成長12.94%；扣款筆數方面，整體國內股票ETF也新增18萬752人，增幅達6.20%，至於金額方面，全體國內股票型ETF從今年以來到10月止，每月扣款金額也拉高至新台幣17.1億元，金額成長14.36%，看出台股ETF定期定額三數(戶數、人數、金額數)三升，且從下半年來，呈現連續4個月的「三數三升」強勢表現，看出下半年大盤創史高，磁吸不少新定投族捧場台股ETF。

值得注意的是，今年來ETF定投族，主要鎖定投資類型，仍以市值型、高股息及科技型佔最多，尤其是市值型，以老牌國民ETF-元大0050獨佔鰲頭，每月扣款人數及筆數成長最多；非市值型方面，產業型以新光00904冒出頭，為今年以來半導體ETF中，唯一一檔在人數、筆數均較去年底同步成長進榜的定投ETF新兵，至於高股息則有群益00919、及科技型的富邦0052，都同樣名列今年台股ETF定投族的最愛。

目前國內股票ETF種類多元，投資人如果想追求長期資本利得成長潛力，以市值型、科技型甚至半導體產業型，最能直接受惠人工智慧驅動的創新科技浪潮，尤其2026年高科技七雄，將繼續憑藉強大核心業務與持續再投資AI資本支出，將有望為未來幾年成長再添動能，鎖定台股相關ETF作中長期或定期定額布局，是追求未來AI黃金成長紅利的標準配置。

新光臺灣半導體30(00904)ETF經理人詹佳峯指出，今年以來，台股ETF呈主被動兩頭熱，除主動式ETF獨領風騷外，不少鎖定AI、半導體成長股的被動台股ETF也強出頭，股價表現令市場驚豔，尤其是台股半導體產業，將迎向史上最大規模的全球AI基礎建設潮，預計AI基建商機，將持續帶動AI運算、半導體先進製程族群、AI記憶體、先進封裝產業板塊，以及AI資料中心週邊相關供應鏈商機全面噴發，業績百花齊放，未來成長潛力值得期待。

另外，新光臺灣半導體30 (00904) ETF投資團隊預估，美國科技巨頭之間組成AI永動聯盟，擴及企業及相關商機日益擴大，未來AI不斷加速新科技典範轉，百工百業由AI驅動結構性變革，將帶動台股上述AI半導體龍頭企業，築起新寡佔優勢門檻，甚至逐步深化後，讓電子龍頭企業未來更具AI產業結構性成長優勢，並在未來AI時代吃香喝辣，股價中長線繼續領漲出頭。

詹佳峯表示，台股遇跌除檢視個股基本面，鎖定質優個股布局外，一般投資人若透過定期定額方式投資半導體ETF，亦能囊括半導體產業上中下游重量級指標股，匯聚成一籃子成分股組合，兼顧分散產業波動風險，同時分批鎖住相對低檔價位來建倉，2026年繼續大啖台股AI成長趨勢財。

