彭博：港商在北京開發案的9.6億美元爛帳 板信商銀牽涉其中目前無法同意展期

彭博新聞報導，香港僑福建設在北京的一個開發項目形成了9.6億美元欠銀行團的超級爛帳，11月即將到期，而參與聯貸的台灣板信商業銀行到週末為止並未同意繼續延展，可能使這筆爛帳正式違約，銀行要認列虧損。

這筆貸款是由匯豐銀行、大華銀行與恆生銀行帶頭承作，板信商銀佔其中一部分，報導沒有說曝險金額有多大。

週五（15日）刊出的報導說，板信商銀在週三（13日）的電郵回覆中表示，他們仍在評估僑福貸款的再融資事宜，尚未做出最終決定。該銀行在週五未回應進一步的詢問。

這些是中國房地產泡沫時期留下來的爛帳之一。涉及這9.4億美元貸款違約問題的港星大銀行以及多家台灣銀行，面臨兩難困境：如不同意延展寬限，債務馬上違約就要提列減損；但是一直寬限下去，也沒有辦法解決問題。

中國大陸和香港長達數年的房地產低迷，已引發數千億美元的債券違約。銀行債權人曾被認為相對不受影響，因為他們持有房地產項目作為抵押品，但現在也愈來愈感受壓力。

如果銀行收傘，這些塞回給銀行的房地產抵押品往往已經價值大不如前，而且恐怕難以出脫。這筆聯貸的擔保品，是僑福建設在北京朝陽區的僑福芳草地（Parkview Green），這是一個以時尚玻璃結構和當代藝術收藏聞名的綜合用途開發項目。

但是，大華銀行領頭在8月給予3個月寬限期之後，銀行團憂慮僑福芳草地的現金流根本無法支應債務。知情人士表示，僑福建設去年已經把喬福芳草地掛牌出售，但一直沒有找到可能買家。

