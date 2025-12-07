擔心AI永動機泡沫化？ 陸行之：車用半導體回來了、營收將優於車廠近倍增
除了AI還有什麼，市場目光重新聚焦電動車。知名半導體分析師陸行之表示，全球電/油車及車用半導體產業將有溫和的成長，雖然差AI數據中心一大截，但至少沒什麼泡沫，也沒有令人擔憂的永動機超槓桿引擎來驅動。半導體車用產業也轉進高單價的自駕/輔駕相關的晶片，預期今明年全球車用半導體營收成長幅度，會優於車廠營收近倍數。
陸行之指出，在經過兩年的零成長後，預估2026-2027全球電/油車及車用半導體產業因油電混合車推出，自駕升級，自駕出租車，增加每車半導體價值，加上重建庫存有一個溫和健康的成長，這增長幅度雖然跟AI數據中心差一大截但至少沒什麼泡沫，也沒有令人擔憂的永動機超槓桿引擎來驅動。
陸行之也指出，尤其最近這幾個季度觀察到大多油電混合車和電動車公司，都能夠逐季改善獲利率，各大車廠庫存月數也有明顯改善 (雖然半導體供應商還有5個月以上的庫存)。
跟市場不同的是，還觀察到蔚來的應付帳款月數比BYD還高出兩個月，BYD也有足夠的現金流比特斯拉的資本支出多投兩倍以上。
陸行之也說明，最後就是從今年開始，全球車用半導體的成長驅動力，已經從電動車相關的電力功率/電源管理晶片轉向高單價的自駕/輔駕相關的晶片，預期2026-2027全球車用半導體營收增長幅度會優於全球車廠營收增長幅度近倍。
