數位臺南轉動未來 臺南數位轉型新里程 市府攜手多家企業12/3在臺南文創園區共展

【記者 王苡蘋╱綜合報導】為展現臺南推動產業數位升級的具體成果，臺南市政府經濟發展局將於 12月3日（星期三）下午1時，在臺南文化創意產業園區茉莉工坊舉辦「114年臺南市產業數位轉型成果發表會」，以「數位臺南・轉動未來」為主題，整合產官學研能量，全面呈現三年推動歷程與企業實績，打造南臺灣最具代表性的數位轉型展示平台。

臺南市長黃偉哲表示，隨著數位經濟時代的全面到來，國際市場的競爭模式已逐漸轉變，企業成功的關鍵不再僅依賴技術創新，而是必須同時結合軟體與數據應用，才能全面推動數位轉型。近年來，市府團隊在強化數位基礎環境與推動產業創新方面投入了大量資源，也積極引導企業加速轉型；同時民間企業，尤其是占產業結構多數的中小企業，也開始意識到數位轉型的重要性，紛紛投入相關發展以提升競爭力。未來，期盼市府能持續與民間企業攜手，讓臺南在席捲全球的數位浪潮下穩步前行，共創數位與永續兼具的智慧城市。

經濟發展局局長張婷媛表示，經濟發展局推動「臺南市產業數位轉型應用計畫」，自112年以來已輔導約百家企業、鏈結全臺逾五十家供應商，協助涵蓋製造、零售、文創、食品與生技等多元產業導入數位工具與AI應用。此次成果展以三年推動成果為主軸，呈現「從啟動、深化，到落實」的完整轉型歷程，展現臺南產業的韌性與創新力，現場將邀集至少20家代表性企業與供應服務廠商共同參展，展示跨產業AI應用、智慧製造、永續管理等多元創新方案。透過互動展示與案例體驗，讓民眾與產業界得以親身感受「數位轉型不只是技術升級，更是商業模式與文化的革新」。

臺南市政府經濟發展局表示，本次活動包含「企業成果展示區」、「主題論壇區」及「供應商媒合區」。企業成果展示區為整體活動的核心展域，規劃匯集共至少20家參展單位共同呈現數位轉型成果，展現企業從數位啟動、深化應用到落實永續的發展軌跡；主題論壇區以「AI產業新未來」為核心議題，邀請企業代表、技術供應商及業界專家共同對談，聚焦於人工智慧在企業轉型中的應用價值、永續治理的新趨勢；供應商媒合區則規劃設立數位轉型合作媒合交流區，促進企業在數位導入、資料應用與永續經營等面向上的具體合作。