分析／他已清空持股 改抱這類股！林昌興示警 未見1關鍵訊號絕不冒進

財經中心／李宜樺報導

台灣金融培訓協會理事長林昌鑫提醒，台股現階段只是跌深強彈，反彈時更要調整資產部位。林昌鑫自曝已將手中個股幾乎清空，只零星布局金融股與港股、A股指數，強調股債金「三三三」分散風險。（示意圖／Pixabay）

美股在Google最新Gemini 3.0表現「好到瘋狂」帶動下，科技股整體大復活，就連被空軍死盯的輝達（NVDA.US），也小漲。市場看似一片普天同慶。但台灣金融培訓協會理事長、期貨分析師林昌興在廣播節目中卻潑下一盆冷水，直言眼前跌深強彈，並非真的轉回牛市了！除非三大法人連續多日買進，才有機會！林昌興坦言：「我股票本身現在是沒有的，個股的我都清光了，這邊就買一些金融股而已」，並且強調短線最多只看一週，反彈要拿來調節，而不是再度衝高。

短線強彈並非真牛市 融資卡在2萬7上方

林昌興指出，台股先前因AI泡沫疑慮與聯準會降息預期反覆，被迫做了一波「估值修正」，指數回檔約兩千多點，短線出現技術面KD在低檔的反彈條件，開高後「應該會很強」，不會再像前兩天一樣開高走低。

不過，他話鋒一轉提醒，現在的盤勢仍是下降趨勢中的反彈，「你還是以反彈視之」，因為籌碼已從法人轉到散戶身上，「2萬7以上卡了非常多的融資」，若沒有新的中長線資金進場，只是把前一波追高的籌碼來回洗刷。

外資連續買超 才算攻擊盤

林昌興強調，他不願在此刻就喊台股重返多頭牛市，「會不會真正轉為多頭牛市格局重新再攻？我覺得還要看這兩天的表現，我不給予這麼大的信心。」關鍵在於籌碼結構，如果外資、投信、自營商「重新翻多，連續買個兩三天」，才有機會形成真正的攻擊盤。

在此之前，他要投資人務必理性，不要看到大漲就興奮衝進去，「也不要亂放空啦，因為這邊已經跌很多，你去放空會被軋」，但同時也不能被多頭粉紅泡泡沖昏頭，必須把這一段視為「強彈」，而不是預設一定創新高。

反彈調節資產部位 股債金「三三三」配比

談到實際操作，林昌興坦言，他已將手中個股全數清空，只在這波回檔中買進一些金融股，並把重點放在資產配置，而不是單押電子股。他多次提醒，現在應該思考的是「股債金的配比三三三」，股票約三到四成，剩下則分散在債券、金融與黃金等資產。

他指出，在聯準會12月降息機率透過FedWatch上升到81%之後，殖利率快速下滑，短債、投資等級債價格明顯走揚，「大家今年度都忘記債券這件事情了」，黃金也重回每盎司4,100美元上方，白銀、鉑金等貴金屬同步上漲，顯示股、債、金正在同時受惠。

因此，林昌興把近日的大漲定調為「趁著反彈的同時，去調整你的資產部位」，把原本被套在股市的資金，逢高分批轉到黃金、債券以及較安全的金融股與高股息標的，而不是在電子股上繼續「全部種下去」。林昌興反覆叮嚀，台股接下來適合短線操作，最多觀察一週。可以做多，但一個月的角度「還沒有那麼樂觀」，投資人應該把大漲視為資產重整的好機會，而不是新一輪豪賭的起點。

