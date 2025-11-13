新北電商學院成果展力拚跨境無界、商機無限

二○二五新北電商學院舉辦「新北電商學院品牌成果展暨國際商機媒合會」，以「跨境無界，商機無限」為主軸，集結亞馬遜全球開店、樂天、New egg等國際電商平台及多家AI行銷服務商，提供帳戶健檢及多項電商經營技術資源教學，並邀請電商平台代表分享電商操作經驗及致勝秘訣，期盼協助更多新北業者進入跨境電商領域，拓展國際商機。未來新北電商學院將持續配合國際趨勢，更新輔導模式及主題，協助更多新北企業掌握國際市場脈動，提升企業數位轉型與跨境布局能量。（見圖）

新北市經發局專門委員林芳良表示，市府從二○二○年推出新北電商學院，協助新北企業因應科技轉變、疫情發生到近期關稅問題的消費市場轉型，並從國內市場拓展到國際市場，提供全方位協助，至今已輔導超過一千三百家業者及逾七千人次參與，今年由顧問團採教練式一對一輔導，遴選十四家企業參與，三個月內總銷售額增加逾七百萬元，未來市府也會持續協助業者，串聯在地產業能量與全球市場趨勢，讓新北企業在電商領域更上一層樓。

商機媒合會除有多家電商服務商提供現場媒合之外，另邀請亞馬遜全球開店、綠色光合、Real Digital及戴華國際等講師分享國際趨勢與實戰經驗，包含剖析如何運用AI掌握市場脈動，同時提高行銷資源效益及如何創立線上品牌、結合實體店面，提高顧客體驗感等。

今年新北電商學院提供「電商培訓系列課程」、進階專案輔導」「電商諮詢輔導」及「國際商機媒合會」四大服務，共二九五家企業及逾一千九百人次參與，企業類別包括傳統產業、商圈店家及個人品牌等，其中「進階專案輔導」透過教練一對一陪跑，協助十四家業者成功布局Amazon與Shopify等國際平台，並運用AI廣告、短影音社群行銷或AI營運管理等不同工具，打開市場格局，提高營業銷售數字及知名度。