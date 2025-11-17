日本擬推新法規 降低加密貨幣稅負 放寬金融機構參與
火報記者 陳銳/報導
根據《朝日新聞》報導，日本金融廳（FSA）正研擬一套新的加密貨幣監管制度，內容包含將加密貨幣正式定義為受內幕交易規則約束的金融產品，並調降其投資收益的稅率。
根據報導，這項規劃將涵蓋日本目前認可的 105 種加密貨幣，包括比特幣（Bitcoin）、以太坊（Ethereum）等主流資產。金融廳正考慮要求交易平台強化揭露義務，清楚說明加密貨幣的價格波動風險、流動性問題及其他可能影響投資判斷的資訊，以降低市場資訊不對稱並提升投資者保護。
報導指出，除了加強監管，金融廳也計畫放寬金融機構的參與範圍。未來，銀行與保險公司將可透過旗下證券子公司向客戶銷售加密貨幣產品，使傳統金融業能在合規架構下進一步與加密市場接軌，並促進市場主流化。
稅務改革則是此次政策調整的另一關鍵。若新制通過，加密貨幣交易所得的稅率將統一為 20%，與股票等金融商品相同。這將大幅低於目前最高 55% 的所得稅級距，有助於減輕散戶與投資機構的稅務負擔，並提升日本在區域內的加密市場競爭力。
金融廳希望在明年國會例會中推動相關立法，使新制度具體落地。不過，《朝日新聞》未透露消息來源，而金融廳目前也尚未就此計畫發表正式評論。
其他人也在看
焦點股》信驊：股王無極限 早盤噴6420元再創新高
台股近期隨著美股劇烈震盪，股王信驊（5274）上週四拉出漲停價6335元創下新高後，隔日因大盤重挫回檔，今日隨著大盤反彈，股王以平盤價開盤後，買單急拉，氣勢如虹，一度大漲7.6%，以每股6420元再刷歷史新高，最貴的股王上漲無極限，然而逢高調節賣壓出籠，漲幅快速收斂。自由時報 ・ 1 小時前
明天出關先亮燈！記憶體爆單會燒到2026？「這大廠」奔漲停檔不住又炸破2萬張
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導受惠AI與記憶體題材持續加溫，華邦電（2344）股價持續狂飆，在4日被打入處置股，預計將在明天解除禁閉。今（17）日一開盤就...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
記憶體還在飆！南亞科、力積電等6檔全被盯上 這「被動元件飆股」同列19檔注意股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股上週五（14）日加權指數收在27,397.5點，大跌506.06點，跌幅1.81%。證交所公布19檔注意股，記憶體族群南亞科（2408）、...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
記憶體熄火了？「這2大廠」股價雙雙走疲 外資反手猛砸48億進場共13萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股本週（11/10~11/14）加權指數收在27397.50點，週跌253.91點、跌幅0.92%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週賣超981.78...FTNN新聞網 ・ 1 天前
半導體開盤領漲！「記憶體指標廠」止跌強攻...逾1.2萬張買單排隊 入列9檔漲停股
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美股週五科技股反彈，激勵台股今（17）開盤大漲，一度漲近300點，截止9時10分暫報27,605.0點，上漲207.59點、漲幅0.76%。盤...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
新台幣勁揚逾1角！央行駁《經濟學人》之後、快升破31關卡 專家最新解析出爐
央行回應《經濟學人》指控壓抑匯率後，新台幣兌美元今（17）日早盤強勢升值，一度升至 31.024 元，升幅達 1.26 角。外匯專家李其展表示，此波匯率走升與央行立場有關聯，後續也要留意外資動向。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
供應瓶頸+泡沫化壓力！AI訂單暴增但台積電不急擴產 外媒曝原因
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導全球AI熱潮不斷升溫，帶動對高階晶片的需求急速飆升。輝達、OpenAI、博通（Broadcom）等科技巨頭紛紛下訂數千億美元的訂單...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
傳奪台積電CoWoS訂單！這「AI材料黑馬」躍升矽光子＋3D IC國家隊 20號法說會成焦點
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導化學材料廠長興（1717）即將在20日召開法說會，第三季財報也率先亮相。公司在AI伺服器熱度推動下，電子材料訂單動能備受市...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
雲豹能源慘跌剩不到百元...大手筆買回3000張庫藏股救市
雲豹能源（6869）14日董事會決議，啟動第3次庫藏股買回計畫，預計買回3,000張普通股，約占已發行股份2.18%，買回期間自今年11月14日起至2026年1月13日止，買回區間價格為每股新台幣170元。雲豹能源近期股價慘跌，過去曾高達330元的股價至今不到百元，公司難忍股價下挫，終於出手救市，股價今日小有起色，一度上漲4%後漲幅收斂。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
10月營收利空下殺！「這檔」遭三大法人齊手殺出…八大官股進場3.1億搶救 「它」也被埽貨5千張
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數上周（11月10日至11月14日）跌253.91點，跌幅0.92%，觀察八大官股上周買超個股，長榮航（2618）受到財報利空影...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
台股Q3財報太神！「6大賺翻猛將」狂噴獲利 「這伺服器大廠」EPS狠飆至82.92元創天價
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮在第三季財報季徹底炸開，不只伺服器需求強到撐滿整個供應鏈，上游晶圓、零組件、機殼、滑軌、組裝通通被推著往上跑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
8天炸噴67%！「這家通乳丸」竟是南亞科代理商「爽嗑記憶體商機」 10月營收年增146%外資大進貨
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導50歲以上的投資人對於「仙桃牌通乳丸」一定不陌生，事實上，推出「仙桃牌通乳丸」的方土昶（6265）主業是IC零組件通路商，近...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
川普105億狂掃債券震撼！網疑惑債券利多在哪...他點1資產真相：有錢人確實都「這樣做」
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導美國15日的一份官方文件顯示，總統川普（DonaldTrump）在8月下旬至10月初的五個星期內，購買了價值8200萬美元（約25億元台...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
台股大漲275點！ 記憶體報復強彈 「這檔」開盤秒漲停
台股今（17）日早盤開高震盪，來到27668點，上漲275點，漲幅1.03%，預估成交量5700億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到259.39點，漲3.14點，漲幅1.23%。EBC東森財經新聞 ・ 3 小時前
壽險業前三季 四家虧損 21家共賺逾千億元
21家壽險第3季財報全數出爐，四家虧損，其餘皆獲利，前三季稅後合計大賺1,133.4億元，單季獲利逾955億元。但壽險業...聯合新聞網 ・ 5 小時前
台美匯率聲明後新台幣有升值壓力？日、韓經驗早揭示真相
美國科技股反彈推升台股週一開高，加上中央銀行與美國財政部上週就匯率議題達成共識後，引發海外市場強烈反應，新台幣遠期外匯（NDF）飆升，新台幣兌美元匯率今早開盤大漲逾1角，最高衝上31.024 元。不過央行看似早已備妥工具，完全不給投機熱錢可乘之機，開盤不到1小時，台幣即由升轉貶，匯價滑落至31.16自由時報 ・ 1 小時前
Q3獲利寫下新紀錄！這「代工大廠」仍遭三大法人重砍5萬張 再提款台積電487億...續丟第6週
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股上週（11/10~11/14）加權指數收在27397.50點，週跌253.91點、跌幅0.92%。據證交所盤後公布籌碼動向，三大法人合計週賣...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
普發一萬今天開放ATM提領 指定機構、操作流程一次看
即時中心／徐子為報導普發一萬元已正式上路，財政部昨（16）天表示，統計截至13日，已領取入帳人數超過1068萬人。為提供民眾多元便利管道領取，預計從今天起開放ATM領現，民眾可於16家指定金融機構領取，覆蓋率超過8成。民視 ・ 3 小時前
目標價喊36.6元！「它」靠華邦電＋海纜＋不銹鋼三箭齊發 Q3獲利狂飆季增104%
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導華新（1605）10月營收小幅滑落，但本業線纜訂單穩健，加上轉投資表現亮眼，吸引法人重回關注。市場認為，華新不論在台電強...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
《熱門族群》南亞戰60再點火 台塑四寶續強秀出多頭氣勢
【時報-台北電】台塑集團在南亞（1303）領軍下再度聚焦。市場看好南亞科（2408）回檔後迅速吸引買盤，早盤強彈近半根漲停，台塑、南亞手握南亞科金雞母，股價跟著水漲船高，其中南亞勁揚逼近60元，台塑化（6505）走高1.5%，台塑（1301）漲約1%，台化（1326）小幅走高，成為盤面焦點。 受惠於南亞科獲利挹注，南亞第三季每股稅後純益達0.41元，創下近八季新高，前三季每股淨損亦縮減至0.05元，消息激勵市場買氣。南亞強勢表現也帶動台塑集團人氣走揚。 市場人士指出，隨著AI、5G等新興應用擴張，高階CCL（銅箔基板）與環氧樹脂需求持續升溫，南亞本業產品結構逐步優化，有助於提升整體獲利能力。在南亞股價強勢表態下，相關塑膠族群同步受惠，類股漲幅位居今日盤面之冠。法人認為，隨著景氣回升與高階材料需求增加，塑膠股後續仍具補漲與基本面改善的空間。 台塑四寶上周強勢，背後關鍵推力正是南亞科的亮眼表現。台塑三寶近期處分南亞科持股，累計套現逾150億元，資金將投入集團電子化轉型布局。此舉被視為台塑集團啟動跨足電子領域的重要一步，也讓南亞科成為轉型計畫的關鍵角色。市場對後續發展抱持正面期待，曾在上半年時報資訊 ・ 2 小時前