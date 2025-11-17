日本擬推新法規 降低加密貨幣稅負 放寬金融機構參與

火報記者 陳銳/報導

根據《朝日新聞》報導，日本金融廳（FSA）正研擬一套新的加密貨幣監管制度，內容包含將加密貨幣正式定義為受內幕交易規則約束的金融產品，並調降其投資收益的稅率。

根據報導，這項規劃將涵蓋日本目前認可的 105 種加密貨幣，包括比特幣（Bitcoin）、以太坊（Ethereum）等主流資產。金融廳正考慮要求交易平台強化揭露義務，清楚說明加密貨幣的價格波動風險、流動性問題及其他可能影響投資判斷的資訊，以降低市場資訊不對稱並提升投資者保護。

規劃涵蓋 105 種加密貨幣，且交易平台須揭露風險以保護投資者。圖:unsplash

報導指出，除了加強監管，金融廳也計畫放寬金融機構的參與範圍。未來，銀行與保險公司將可透過旗下證券子公司向客戶銷售加密貨幣產品，使傳統金融業能在合規架構下進一步與加密市場接軌，並促進市場主流化。

稅務改革則是此次政策調整的另一關鍵。若新制通過，加密貨幣交易所得的稅率將統一為 20%，與股票等金融商品相同。這將大幅低於目前最高 55% 的所得稅級距，有助於減輕散戶與投資機構的稅務負擔，並提升日本在區域內的加密市場競爭力。

金融廳希望在明年國會例會中推動相關立法，使新制度具體落地。不過，《朝日新聞》未透露消息來源，而金融廳目前也尚未就此計畫發表正式評論。