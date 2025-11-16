男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存

蘇達爾馬吉（Sudarmaji）長年居住於印尼東爪哇安加斯莫羅山（Mount Anjasmoro）山洞中，洞內僅有簡易床鋪與日用品。（圖／翻攝自TikTok，@doraemonjowo05）

印尼東爪哇省（East Java）宗榜縣（Jombang）近日驚見一名男子在山洞中獨居超過20年，完全沒有電力與網路設施，該男子名叫蘇達爾馬吉（Sudarmaji），居住於安加斯莫羅山（Mount Anjasmoro）山區、名為安加斯韋西洞（Angaswesi Cave）的一處自然山洞中，引發社群媒體熱烈討論。

洞內堆滿用來儲存雨水的瓶罐與水桶，成為蘇達爾馬吉日常生活水源。（圖／翻攝自TikTok，@doraemonjowo05）

畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾馬吉所居之處。

洞內陳設極為簡單，除了一張床褥與生活雜物外，水源則主要依靠收集雨水。蘇達爾馬吉使用小水桶盛裝雨水作為日常所需，衛生條件堪慮。

儘管生活極其簡樸，蘇達爾馬吉受訪時表示，自己作息與一般人無異。他會定期走出山洞，到附近村莊購買食物，所需經費主要依靠訪客自願給予的資助。不過，他並未透露選擇在山洞生活的具體原因，也未進一步解釋背後動機。

該段影片在TikTok上吸引大量觀看與轉發，網友紛紛留言表達驚訝與好奇。部分人對其避世生活方式表示尊重，也有不少人關心其健康與生活安全，認為當局或社區應進一步提供協助與關懷。

截至目前，蘇達爾馬吉仍繼續居住於原處，當地政府尚未對外說明是否介入或安排援助。此一長期隱居於山林、遠離現代設施的生活方式，也再次引發社會對極簡與孤居生活型態的關注與討論。

安加斯韋西洞位處偏遠山區，四周無電力與網路設施，生活環境極為原始。（圖／翻攝自IG，sinchewdaily）

