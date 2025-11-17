挨揍皮肉痛／獨家！好友口角變動手動腳 劉書宏被蔣政打到骨裂

劉書宏9月初公布了自己肋骨骨裂的消息，卻對受傷原因封口不提。

劉書宏9月初突然在臉書上公布肋骨骨裂的消息，光是簡單起身與躺下都讓他痛不欲生，對於受傷原因，他絕口不提；本刊接獲線報，指劉書宏與健身教練好友蔣政8月底因小事起爭執，大打出手，但劉書宏體力遠遠輸給對方，導致受重傷。劉書宏不想此事曝光丟了面子，也不願提告蔣政，雙方談判後，劉書宏決定收下醫療費及誤工費「私了」。

因肋骨受傷，劉書宏痛到不得不推掉原本的工作，還因此暴瘦4公斤，面對外界詢問原因，他始終封口。本刊接獲線報，劉書宏向好友抱怨和健身教練、友人蔣政起口角，兩人一言不合竟動粗；因近身肉搏，蔣政勝在練過泰拳，幾乎是拳拳到肉，讓劉書宏無力招架，一度痛到躺在地上，無法起身。

與女友紀艾希（前）交往多年的健身教練蔣政（後），除了捲入性騷擾案，又傳出動手打人的負面新聞。（翻攝自蔣政IG）

痛難消 起身困難

好友蔣政竟會下如此重手，讓劉書宏驚訝不已，可謂身心皆受傷，他忍了幾天，才到復健科照X光及超音波，發現第十根肋骨裂開，下方肋骨也微裂。醫生建議直接使用廣泛用於運動傷害的PRP（Platelet-rich plasma）治療，中文是「高濃度血小板血漿」，也是增生療法與再生療法的一種，只要1個月就能恢復正常生活，但劉書宏最後僅拿了止痛藥就回家。

劉書宏因肋骨骨裂，光是起身與躺下就讓他痛不欲生。 （翻攝自劉書宏臉書）

劉書宏一開始以為吃止痛藥就能緩解疼痛，但他忍不住哀嚎：「真的超痛！」之後陸續看了腸胃肝膽科、骨科，「發現有輕微內傷也傷到神經，確定肋骨裂開發炎，影響到前軟肋骨神經也發炎。」才會讓他連最基本的起身、躺下都痛到爆，最後接受PRP治療，才舒緩了疼痛。

沒面子 收錢了事

養病期間，劉書宏因傷暫緩工作，心情陷入低潮，同時間也與蔣政談判如何處理後續。劉書宏不希望為了小事與好友鬧翻，而且被打得太慘，面子掛不住，更不想打架一事被傳開，雙方協議決定私了，由蔣政支付醫療費及誤工費，劉書宏就不提告追究。

劉書宏（左）與健身教練蔣政（右）是一起健身、鍛鍊身材的好朋友，沒想到卻發生爭執還打架。（翻攝自劉書宏YouTube)

劉書宏早年演出《萌學園》建立知名度，後與茵聲的一段過往戀情而受到外界注意，近年在戲劇、主持及實境節目等多方面發展，演藝事業算是活躍。而蔣政之前因涉嫌性騷擾陳天仁一事而被大眾關注，如今又與劉書宏打架而鬧上版面，可謂聲名狼藉。

劉書宏在三立8點檔《百味人生》中飾演富二代「蕭超凡」，個性囂張又帶點可愛傲氣，讓觀眾印象深刻。（翻攝自劉書宏臉書）

劉書宏拍攝三立八點檔《百味人生》後，九月就自曝肋骨受傷，是否遭人毆打？他透過助理回覆本刊，「謝謝你們的關心，目前恢復都很良好，受傷的過程沒有特別要跟大家交代的細節。」

