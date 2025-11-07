日股新多頭啟動！外資紅利滾滾而來 主升段ETF快抱緊不放

財經中心／師瑞德報導

日股新多頭啟動：東京核心CPI2.8%、外資年內買超6.5兆日圓，日銀維持0.5%但升息預期升溫；TOPIX本益比14.5倍仍具吸引力，連結東證的009812可望受惠資金與基本面雙催化。（圖／翻攝自高市早苗臉書）

日股熱度再起。東京10月核心CPI年增2.8%高於預期，工業生產月增2.2%，消費者信心升至35.8連3月走揚，日銀維持利率0.5%不變但上調通膨與成長展望，市場解讀「升息只是早晚」。野村投信指出，截至11/3外資今年累計買超日股6.5兆日圓，配合擴張性財政與戰略性產業投資，AI、半導體、國防等關鍵領域將成為推升企業獲利的三箭齊發。此外，在日圓偏弱疊加公司治理改革、股利與回購創高的雙重催化下，日股進入「價值重估」窗口，趨勢具延續性。

政策面也在加碼。高市早苗10月28日於東京與川普會晤，承諾對美投資5500億美元協議不變；美方同日宣布與Westinghouse、Brookfield、Cameco合作建造逾800億美元核反應爐，日本經產省亦編列1000億美元，機械設備與基礎建設需求可望擴單到日企體系。雖然高市以少數政府執政、政策推進需協商，但短線將以抑制通膨、消費補貼與補助金支撐內需行情。

匯率路徑方面，野村資產管理研判日圓短期可能見154～155，但長期回到140～150機率高，理由包括美日利差收斂（日銀最早12月或明年1月升息、聯準會再降息1～2碼）、政府干預門檻與美方口頭施壓。估值端，TOPIX預估本益比約14.5倍，低於美股22.9倍與全球平均18.9倍，搭配巴菲特長抱日股所反映的ROE抬升與資本效率改善，國際資金對日股的結構性偏多並未改變。

在商品選擇上，野村日本東證ETF基金（代號009812）連結亞洲最大ETF，1306 NEXT FUNDS TOPIX，規模逾26兆日圓，採完全複製、單一成分權重不超過4%，產業分散覆蓋工業、金融、非核心消費、通訊服務，可更完整承接「通膨轉正×治理改革×資金回流」帶來的長期牛市紅利。不過，單一國家ETF仍有市場、集中度、流動性、折溢價與追蹤誤差等風險，配置宜以長期資金為主，並依自身承受度分批布局、紀律加碼。

野村投信宣布推出009812野村日本東證ETF，連結日本最大ETF「1306.JP」，規模高達24兆日圓，被稱為「日本國民ETF」，深受散戶與外資青睞。日股與台股產業互補，前者在工業、金融、消費有優勢，投資009812可有效分散風險，達到跨市場配置效果。（圖／記者師瑞德攝影）

日經指數突破歷史性5萬點關卡，台股日股ETF跟著噴！中信日本半導體ETF（00954）單日漲幅近5%奪冠，受惠AI熱潮與日本政策寬鬆、高市女首相帶動改革，半導體與商社類股全面起飛，成為台灣投資人分散配置的新亮點。（示意圖／PIXABAY）

日股新多頭啟動：東京核心CPI2.8%、外資年內買超6.5兆日圓，日銀維持0.5%但升息預期升溫；TOPIX本益比14.5倍仍具吸引力，連結東證的009812可望受惠資金與基本面雙催化。（圖／野村提供）

