焦點股》瀚宇博：投信作帳連7買 股價直噴漲停

瀚宇博總經理陶正國(左)、精成科PCB製造廠ELNA總經理楊其荺。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB族群近來吸引投信與市場資金進駐，PCB廠瀚宇博(5469)獲得投信青睞，連買7個交易日共8537張，持股張數從276張大增至8833張，有望成為投信季底作帳的標的之一，同時也有華科集團年底作帳想像題材，今日瀚宇博股價帶量噴出，早盤急拉漲停，漲停價106.5元，創下近兩個月波段新高。

截至10:43分左右，瀚宇博亮燈漲停，漲停價106.5元，重新站上百元大關，成交量逾2.95萬張，漲停委買張數逾5800張。

瀚宇博對明後年展望樂觀，日前在法說會表示，近來客戶持續上修訂單，明年成長力道更為顯著，其中AI高階產品需求強勁，目前訂單能見度可達2027年，為因應客戶2027年的需求，公司提早在今明兩年進行產能擴充，AI產品目前佔營收比重約20%，未來將再持續攀高。

