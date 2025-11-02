台中南屯區日前發生一起家暴事件，一名66歲男子酒後情緒失控，在街頭毆打同齡妻子，被路人拍下並報案。監視畫面顯示，男子先用全身力量壓制住妻子，隨後朝她臉部連續出拳，讓人看了相當不捨！警方獲報趕到現場，發現妻子嘴角有血跡，但因兩人醉酒無法正常溝通，只好通知兒子將父母帶回。社會局表示，即使受害者選擇原諒，仍會派遣社工了解實際狀況，以確保家庭成員的安全與權益。

獨／不滿酒後被「翻舊帳」66歲伯街頭失控 結髮妻傷仍不提告。(圖／民眾提供)

台中南屯區日前發生一起家暴事件，一名66歲男子因酒後情緒失控，在街頭毆打同齡妻子，被路過民眾拍下並報案。雖然妻子事後表示不願提告，但台中市社會局仍將介入了解，警方也指出，打人行為違反社會秩序維護法，最高可處罰18000元。

事件發生在2日凌晨12點多，彭姓男子與妻子前往KTV與朋友喝酒，返家途中因不滿妻子「碎碎念翻舊帳」，在台中南屯區文心南六路與大墩南路口情緒失控。監視畫面顯示，穿著綠衣的男子先用全身力量壓制住黑衣女子，隨後揮拳攻擊。女子雖然伸手試圖阻擋，但男子仍不留情地朝她臉部連續出拳。

獨／66歲男酒後揮拳 妻遭毆不願提告。(圖／民眾提供)

警方獲報趕到現場時，發現彭妻嘴角有血跡，但因兩人醉酒無法正常溝通，警方只好通知他們的兒子前來將父母帶回。第四分局南屯派出所副所長黃冠瑋表示，警方依職權通報家庭暴力事件備查，事後因雙方未提出傷害告訴，將依社會秩序維護法第87條進行裁罰。

警方依職權通報家庭暴力事件備查，事後因雙方未提出傷害告訴。(圖／民眾提供)

待兩人酒醒後返回警局，彭妻表示不會提告傷害，也不打算申請保護令。雖然彭姓男子先前沒有家暴相關紀錄，但社會局仍會派遣社工前往了解兩人實際相處狀況。警方也強調，打人或互毆行為違反社會秩序維護法，最高可處罰18000元。

這起事件提醒大家，家庭暴力不僅是家務事，更是社會問題。即使受害者選擇原諒，相關單位仍會介入調查，以確保家庭成員的安全與權益。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎拒絕家暴，尊重身體自主權，請撥打110、113

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

