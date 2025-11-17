硬體需求+技術應用廣！ 元大投信鎖定AI新經濟推「主動式ETF」

財經中心／楊思敏、張智凱 台北報導

台灣人喜歡投資ETF，台股ETF受益人數來到1154萬人、創新高，元大投信推出新的主動式ETF「00990A」，鎖定AI相關題材。像是AI基礎建設的晶片、資料中心，伺服器散熱和零組件，以及未來廣大的技術應用，都是投資標的。

AI時代，人類正經歷新的產業革命，各國和企業算力需求大幅提升，科技巨頭增加資本支出，也帶動晶片、資料中心、散熱、能源到平台應用的蓬勃發展，形成新的AI經濟和投資市場。

元大投信總經理陳沛宇：「我們看的是，AI在未來全方面的滲透，有點像是過去，不管從一開始的工業革命，到網路的興起，其實這些革命性的發明，都是全方面滲透到，所有人的日常生活當中。」

AI蓬勃發展，帶動晶片、伺服器和資料中心需求。（圖／輝達）元大投顧董事長胡睿涵：「2032年根據彭博預估，2032年就是7年後的現在，總產值逼近約2兆美元，應用才是真正的龐大商機所在。」

市場預估，AI應用越來越廣泛，到了2030年，程式設計產值會是目前的5.6倍、人形機器人5.3倍，精準醫療產值達1880億美元，是現在的8.5倍。另外，台股ETF受益人數，最近也衝破1154萬人，創下歷史新高，元大投信趁勢推出國內首檔聚焦AI的主動式ETF「00990A」，投資組合涵蓋整個AI產業鏈，包含硬體和技術應用，並追蹤北美、亞太、歐洲的指標企業。

市面上出現越來越主動式ETF。（圖／民視新聞）元大投信基金經理人：「AI這個產業趨勢還在早期的時候，幫助投資人，透過主動式的一個操作，去幫助投資人趨吉避凶，度過這個波動。」

AI帶來投資機會，但專家也提醒，產業處於成長初期，變化可能較快速，或有業務高度集中等風險，投資人還是要仔細評估。

《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

