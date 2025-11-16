設備經費不夠數學程式+AI來湊 基警抓詐設計定位輔助程式逮車手
〔記者吳昇儒／基隆報導〕詐騙案件頻傳，許多詐騙車手藏匿在城市各個角落，為了有效鎖定其出沒範圍，刑事局、調查局等重要機關，均配備M化車等設備，可有效定位目標犯嫌位置。但M化車造價數千萬，非每個縣市偵查機關均有能力負擔。基隆警方則利用自行研發出數學計算程式加上AI輔助，鎖定犯嫌出沒地點，近期就已該方式，成功逮捕躲藏的車手。
俗稱M化車的「M化偵查網路行動電話定位系統」，每台造價4千至5千多萬元不等，外型與一般休旅車無異，透過鎖定手機的門號及序號，利用三角定位等方式，精準的鎖定目標犯嫌位置，將其逮捕。
早年使用在重大刑案偵辦，近年因詐騙猖獗，也用來逮捕詐騙犯嫌，近年來更透過修法，鞏固其執法的正當性，是司法警察單位偵辦案件的一大利器。
因M化車照價高昂，並非每個縣市的執法偵辦單位，都有足夠的經費添購，且後期維護經費也需一大筆經費，僅少數幾個縣市或專業單位，負擔得起維護費用。
基隆市警察局刑事警察大隊詐欺專責隊同仁為彌補偵辦案件時設備上的不足，利用人工數學計算加上三角定位，再整合各地磁偏角自動修正、天線方向角、訊號涵蓋距離，結合AI推算形成扇形覆蓋模型，成功鎖定犯嫌位置。再依照先前偵查獲得的情資，了解犯嫌經常出沒地點及習性，可有效進行逮捕。
近期就透過該程式鎖定一名躲藏在桃園的詐欺車手，篩選出他可能居住的旅社，成功將人逮捕到案。
設計者張元耀小隊長指出，早期是將Google 地圖印出來，透過數學程式算出角度後，用尺跟量角器手工繪圖，靠人工計算交集區域，但因不清楚磁偏角等一些誤差影響，也導致計算上容易出現問題；近年來持續精進，再導入AI 輔助程式，幾分鐘內即可完成定位。這套小程式看似不起眼，卻能幫第一線同仁節省大量辦案時間，在資源不足下，仍靠技術與創意維持查緝績效。
隊長李國忠則表示，該程式可以大幅縮減搜查範圍，再搭配根據先前調查的資訊，了解犯嫌喜好、興趣、常出沒地點，可更有效的鎖定犯嫌藏匿處。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
