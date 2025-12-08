跟著台積電飛+大股東亞翔挹注！今年最後一擋矽科宏晟12月底掛牌

化學品供應系統整合廠矽科宏晟今年年底上櫃。陳俐妏攝



隨著台積電產能擴張，大股東亞翔挹注，台日合資的化學品供應系統整合廠矽科宏晟（6725）手握日本關東化學技術，預計今年12月底掛牌。展望後市，矽科宏晟表示，半導體全球擴展，矽科宏晟都有望往外走，東南亞市場新加坡有機會，整體來看，明年營運有望優於今年。

矽科宏晟為日本關東化學集團與台灣宏晟科技合資2014年創立，實收資本額為3.3億元，董事長郭錦松個人及主導的宏晟科技、冠權投資合計持股45.73%，關東化學集團持股3.6%，亞翔持股7.57%。

矽科宏晟以化學品供應系統(CDS)技術為核心,掌握從需求評估、系統設計、設備製造、現場管路施工、電控整合到維運的完整工程能力,是台灣少數具備自主設計與自製能量的化學品供應系統廠商。

近年亦延伸提供桶槽檢測服務,使供應設備、管線、控制與儲存等關鍵環節均能整合於單一供應平台,並逐步串連至廢液回收與再利用等後端管理需求,展現朝「Total Solution」化學品管理模式邁進的發展方向。

透過自有電控軟體與整合平台，得以完全掌握設備效能，降低運轉風險，並迅速因應先進製程/封裝變化。此外，承襲日本關東化學 40 年化學供應設備經驗與台灣宏晟科技20年自動化監控技術，憑藉完整的技術布局與整合能力,矽科宏晟已在半導體、面板等高科技產業廠房建置中建立穩固地位，已累積超過3,000套系統工程實績

矽科宏晟近年積極於台灣、日本、中國、美國與新加坡等地設點，並同步參與多國半導體新廠建置。近年重大實績包括多項晶圓代工大廠化學品供應系統工程，涵蓋5奈米、7奈米、10奈米與多個台積電先進封裝（AP）廠區，並持續爭取海內外建廠專案。

矽科宏晟總經理柯燦塗表示，矽科宏晟深耕 IC、光電、封測、太陽能等領域，在高精密度、高潔淨度的系統整合能力上具備領先優勢。公司主要客戶均為國際一線大廠，並已進入多家龍頭業者AVL（核准供應商名單），在門檻極高的高科技廠務工程中取得長期穩定地位。

台灣，新加坡，日本和美國布局

