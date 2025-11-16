青旅大亨堡毒案牽出槍械！警從手機驚見「槍照」 蘆洲民宅搜出改造手槍與毒品

警方上門表明事由將人逮補。翻攝畫面

台北市警方偵辦一起青年旅館毒品案件時，意外從嫌犯手機中發現疑似槍械照片與吸毒據點，進而循線在新北蘆洲成功查獲改造手槍與毒品。全案目前已移送北檢與新北地檢偵辦，警方也持續追查槍毒來源。

警方查緝青旅有嫌犯吸食毒煙，竟藏在大亨堡垃圾袋內。翻攝畫面

中正一分局於今年8月接獲轄內一間青年旅館通報，指有房客退房後在房內遺留可疑電子煙彈。警員抵達現場後，在角落「大亨堡」包裝紙內發現3顆空煙彈，送驗後證實含二級毒品依托咪酯成分。警方立即組成專案小組溯源追查。

警方從毒犯的手機看見手槍的照片溯源至蘆洲將人一舉逮捕。翻攝畫面

專案小組調查發現，案發前該房間有3男2女入住，其中18歲嚴姓男子涉有重嫌。警方搜索、約談嚴男到案後，他坦承毒品煙彈為其所有，依違反毒品危害防制條例將他移送台北地檢署。

然而，警方檢視嚴男手機時，竟發現他曾與友人前往新北市蘆洲區某民宅施用毒品，手機裡甚至留有槍械影像。警方掌握線索後迅速蒐證，並於10月22日上午執行第二波搜索行動。

警方在蘆洲據點查獲使用過的K盤、空電子煙彈，以及1把改造手槍、彈匣與9mm子彈4顆。現場4名男子中，20歲吳姓承租人坦承槍毒皆為他所有。警方依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例將吳男移送新北地檢署，其餘3人也被帶回驗尿並擴大追查槍毒來源。

中正第一分局強調，警方對毒品及非法槍械絕不姑息，將持續強力掃蕩犯罪，落實「除惡務盡、淨化治安」的決心，呼籲民眾切勿心存僥倖，以身試法。



