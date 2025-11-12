黃明志捲謝侑芯命案「關係親密特殊」！吳宗憲鬆口了 揭私下真實互動

記者蔡維歆／台北報導

吳宗憲曾跟黃明志合作。（圖／記者趙于瑩攝影）

網紅謝侑芯赴馬來西亞工作慘死當地，馬來西亞歌手黃明志也牽連其中，雖然黃明志多次發聲否認，但仍舊無法挽回形象，11日馬來西亞警方最新聲明指出，黃明志與謝侑芯不是單純朋友，而是有著親密的特殊關係。而吳宗憲曾和明志合作，今錄影受訪透露事發前一天才跟黃明志合拍廣告，當時謝侑芯也有一起拍，沒想到隔天就發生憾事。

吳宗憲（中）今天上羅志祥、何美節目。（圖／記者趙于瑩攝影）

吳宗憲說事件發生前一天跟黃明志正在拍廣告，現場一起拍的還有一個身材很好胸部很大的女生，沒想到隔天就看到她猝逝馬來西亞的新聞，「心裡面蠻難過的，因為我不知道她的名字，結果我看到新聞嚇了一跳，才知道謝侑芯昨天也在廣告現場，所以現在變成我要多拍一天，因為所有她的畫面都要通通去掉了」

對於黃志明被警方證實跟謝侑芯有親密關係且特殊，吳宗憲今錄《綜藝OK啦》則表示不做評論，「因為我也不清楚狀態。」那會勸黃明志的正牌女友分手嗎？吳宗憲認為：「這跟我無關，我勸她幹嘛？那人家的情感面，而且現在已經進入到司法角度了。」

