鴻海 (Foxconn) 宣布與 IBM 攜手，共同推動台灣 AI Factory 的建設，致力於降低企業導入 AI 的門檻。同時，作為鴻海推進 AI 佈局的核心引擎——「亞灣超算」也確認具備 NVIDIA Cloud Partner (NCP) 資格，預計於 2026 年正式啟動營運，目標打造全台最具戰略性的超級算力中心。

鴻海攜手IBM建置台灣AI工廠，亞灣超算2026年啟動、串聯NVIDIA技術打造亞洲AI生態系

攜手 IBM：從想像到影響，導入 Client Zero 實戰經驗

鴻海與 IBM 的合作重點在於「讓企業輕鬆導入 AI」。IBM 強調，AI 不僅是技術突破，更重要的是實際應用。

為此，IBM 將導入其內部的「Client Zero」計畫經驗作為驗證。IBM 指出，該計畫已成功在其內部 70 多項工作流程中應用 AI，並且實現超過 45 億美元的生產力提升。

雙方將合作打造一個開放、靈活且可擴展的 AI 平台，允許企業從小規模開始，依據需求逐步成長。此平台將提供業界特定的使用案例與協作機會，不僅為台灣帶來 AI 商業化新模式，更將推動整個 APAC (亞太) 地區的 AI 轉型。

IBM 亞太區總經理 Hans Dekkers 表示，IBM 持續發展三大關鍵技術：混合雲、AI與量子運算，希望可以打造一間「企業級 AI App Store」，以開放、具備彈性與模組化的靈活性、以及應用場景為導向的形式，協助企業掌握數據與AI主權，安全地推動 AI 應用落地。

Hans Dekker 說明企業級 AI App Store 的概念。這是現任執行長 Arvind Krishna 自 2000 年上任後便大力推動的轉型計劃，在內部四個主要業務領域如全企業資訊洞察、IT架構與系統現代化、客戶支援與服務、與員工生產力等，導入 AI與自動化工具，優化超過 70 個主要企業工作流程，預計到 2025 年底創造的商業效益將達 45 億美元。

在量子運算領域，Hans Dekker 指出，量子科技將補強而非取代傳統運算。今年九月，HSBC匯豐銀行宣布在 IBM 協助下，結合量子與傳統運算能力，將債券交易預測準確度提高 34%。IBM 也正與 AMD 共同開發結合量子與高效能運算 (HPC) 的次世代運算架構。

亞灣超算 2026 營運，具備 NVIDIA NCP 資格

另一方面，作為鴻海集團 AI 佈局的核心引擎，「亞灣超算」被定位為全台最具戰略性的一個超級算力中心，預計將於 2026 年啟動營運。

亞灣超算具備 NVIDIA Cloud Partner (NCP) 身份，將串接從算力到應用的完整價值鏈。透過「AI Factory」全域解決方案，目標是加速企業從開發到商轉的過程，協助解決數位轉型與營運效率的雙重挑戰。

此次合作中，NVIDIA 也參與共同對話，探索全球前沿實務與技術解決方案，期望運用算力賦能產業，攜手業界共創高效、開放的亞洲 AI 生態系。

