花蓮新堰塞湖「仍溢流」 光復、萬榮、鳳林14日停班課

【緯來新聞網】花蓮縣政府13日晚間指出，受到惡劣天氣影響，與農業部林業及自然保育署花蓮分署商討後決定，原訂今日進行的堰塞湖穩定性評估作業延期，預計14日上午依當時氣候再行評估。馬太鞍溪上游所新形成的堰塞湖目前仍有溢流情況，潰堤的可能性不容忽視。

花蓮新堰塞湖成形「仍溢流」。（圖／花蓮分署提供）

花蓮縣府強調，基於當地堰塞湖結構是否穩固尚無法確認，為了民眾安全，14日光復鄉全境、萬榮鄉的明利村與鳳林鎮的長橋里將全面停班停課。政府呼籲居民持續遵循避難與收容安排，除非有急迫需要，應避免外出，同時也建議以垂直避難方式確保人身安全。



林業及自然保育署花蓮分署表示，根據最新監測資料，在馬太鞍溪下游約300公尺位置出現新的堰塞湖，天然壩體高度約40公尺，預估蓄水容量達100萬公噸。下午已發生提前溢流，濁流湧現場面相當震撼。官方再次提醒光復鄉、鳳林鎮與萬榮鄉居民提高警覺，遠離河床區域，以降低可能發生的次生災害風險。

