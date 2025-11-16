凱道化身街舞舞台 賴清德：把民主場域獻給全民運動

總統賴清德今日出席2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽決賽開場記者會。 圖：翻攝自總統府YT

[Newtalk新聞] 2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽決賽開場記者會，今（16）日上午於總統府前凱達格蘭大道登場。總統賴清德出席致詞表示，政府推廣街舞、鼓勵創作，讓凱道從過往追求民主的政治象徵，轉化為全民共享的運動舞台，歡迎全國舞者一起「跳進民主的核心」。

賴清德指出，街舞是一種「自由的語言」，只要一段旋律、一塊空間，舞者就能創造自己的宇宙。政府因此舉辦總統盃街舞大賽，鼓勵更多年輕人盡情展現創意，也期待凱道成為全民運動的新主場。

廣告 廣告

他也提到，本屆參賽者橫跨U15兒童、U18青年到社區媽媽與長輩，充分體現總統盃是屬於所有人的舞台，更喊出：「要比賽，就來總統盃比！」賴強調，第一屆賽事籌備辛苦，特別感謝運動部長李洋、文化總會及評審與選手投入，期盼活動一年比一年盛大。

賴清德最後與貴賓一同宣布「DJ Drop the beat!」，為賽事正式揭開序幕，現場氣氛熱力四射。運動部長李洋、中華奧會副主席蔡家福、文化總會秘書長李厚慶、立委吳沛憶、張雅琳等人皆出席支持。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

揭露中製AI內建審查系統 國安局：涉台內容「統戰味」濃厚

48%民眾不滿意賴執政! 藍委公布最新民調「這3地區」最不爽超過六成