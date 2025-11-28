刷卡好方便？小心無痛消費讓你變卡奴！理財小白第1張信用卡這樣辦
信用卡帶來便利與回饋，但也潛藏過度消費風險。從申辦第一張卡開始，就要學會觀察消費習性、挑選合適卡種，並養成全額繳清習慣，才能讓信用卡成為生活助力而非阻力。
剛出社會，很多新鮮人都會想要有一張信用卡，不管是為了生活便利，還是想要透過回饋省下一些錢，有信用卡在身，可以免去攜帶現金出門的困擾，甚至只帶手機就能輕鬆支付。
但我常說，信用卡就像雙面刃，用得好可以幫你省錢、累積信用分數，但只要使用不當就會成為「卡奴」，甚至影響自己的信用評分，所以在申辦信用卡前我有幾個小建議。
先申辦一張自我體驗 創造痛感抑制消費
信用卡消費基本上是沒有痛感的，它跟你花現金是完全不同的感受；花現金你還會有自己賺的錢要消失的感覺，但刷卡就是一個動作，嗶一聲就可以買到你喜歡的東西，而且當下完全不用付錢，也就是因為無痛，讓很多人透支。
永遠要記得信用卡是一種「貸款」，而且是合法的高利貸，最高循環利息可以達到15%，如果你申辦第一張信用卡，每個月收到帳單永遠都是驚嚇，甚至好幾次都差點繳不出來，那我建議你不要再申辦其他張信用卡，過多的信用卡容易因為管理不當而漏繳卡費，或者因為分散消費，而更難掌握自己的消費金額。
如果你會因為刷卡而過度消費，那我建議你要「創造痛感」，讓你覺得刷卡也是麻煩的、會痛的；像我會在每次刷卡當下，轉帳相同金額到信用卡扣繳的帳戶中，這樣就不用擔心沒錢繳付，也不會透支消費。雖然很麻煩，但這就是所謂的「痛感」，在生活中設定一些界線，可以讓自己花錢更有邊界感，也能做好理財規劃。
了解消費習性 挑選適合卡種與回饋方式
信用卡有許多不同的使用情境與回饋方式，例如「無腦信用卡」怎麼刷都有基本回饋，或是指定通路提供高回饋的信用卡。在回饋形式上，還分成哩程、點數、現金等多種不同的排列組合，要挑出適合自己的卡片確實有些難度。
我建議你先觀察自己的日常消費是否都集中在特定店家，如果是，就可以尋找指定通路高回饋的信用卡；但如果你是屬於不太想要動腦，對於回饋並沒有特別追求，只希望怎麼刷都能享回饋，那麼「無腦神卡」就是最好的選擇。雖然回饋率不算特別高，但基本上都能享有1%～2%不等的回饋。
挑完卡片種類後，下一步要思考的是「信用卡的回饋方式」。最常見的「回饋點數」一般都有使用期限，你要想「我會用到這些點數嗎？」如果不會，回饋點數對你來說就沒有實質意義。
接著則是哩程類型的回饋。出國可以換機票、坐商務艙固然吸引人，但如果你消費金額不足，累積的哩程數很有可能在你換到機票之前就到期；若休假時間無法彈性安排，用哩程數所換的機票也不一定能配合得宜。
想要一勞永逸，其實「現金回饋」是最簡單的方法，它可以直接扣抵信用卡帳單，讓你實際有「省到」的感覺。
帳戶餘額充足才刷卡 全額繳清不動用循環利息
信用卡的使用禁忌，永遠是帳戶裡有足夠的金額再刷卡，不要有「下個月薪水來再說」的想法，只要用這個思維刷卡，你永遠都會透支。除此之外，信用卡的帳單一定要「全額繳清」，一旦只繳最低金額，就會啟動循環利息。而最可怕的是，循環利息是以「天」計算，只要你一天沒還清，雪球就會越滾越大。不僅如此，還會影響信用評分，未來想要再跟銀行往來，可能會遭遇困難。
最後要提醒的是，1年內分期最好不要超過3筆。分期零利率雖然看似誘人，但過度使用只會讓自己背上難以脫身的債務。一旦你無法清楚掌握自己每個月要還的金額，就應停止使用分期，否則分期待繳的卡費再疊加上自己的日常開銷，很容易讓財務壓力雪上加霜。
要記得，沒有「最好」的信用卡，只有「最適合」自己的信用卡。雖然信用卡有很多缺點，但使用得當，它依然能成為生活中的好幫手。
文章出處：《Money錢》2025年10月號
