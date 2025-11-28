反對軍費天坑！拒絕民生沉淪！台灣不要變戰場！

【記者 張達威／台北 報導】今（28）日，針對賴清德日前在《華盛頓郵報》公然宣稱將提交軍購特別預算逾1.2兆元，並承諾將軍費提升至國民生產總額（GDP）的5%等，公開違背憲法一中原則，把台灣推向戰場的言行，勞動黨、台灣社會共好論壇籌備會以及社會各界團體在立法院門口發起「拒絕軍購暴政毀台」抗議活動。

勞動黨主席吳榮元表示，賴清德在宣布投入兩兆軍費後高喊「天佑台灣、台灣加油」，是最大詐欺；因為台獨是否定兩岸同屬一中的法理事實，是公然的違法和挑釁。他指出，台灣是兩岸中國人共有的土地，民進黨推動台獨與巨額軍費，犧牲民生福祉、浪費民脂民膏，只是妄想依附美國霸權。吳榮元強調，台灣人民已到自覺自救的關鍵時刻，應堅守民生與和平，並要求民意代表與人民站在一起，推動兩岸和解、和平發展與兩岸共好。

廣告 廣告

左翼聯盟秘書長暨秋鬥召集人黃德北教授表示，民進黨提出特別國防預算，並渲染 2027 年可能爆發戰爭，已讓臺灣重新陷入危險境地。黃教授指出，民進黨自去年大罷免以來營造「綠色恐怖」，如今又要發動新一波恐怖攻擊，並批評藍白立委在美方壓力下對軍購態度曖昧不清。他強調，人民要的是和平安全的兩岸關係，反對向美採購不必要、落後且延遲交付的武器，並呼籲立委擋下此一不合理預算。

勞動黨副秘書長許孟祥指出，賴清德把大陸當敵對勢力、推動 1.25 兆軍購 ，是替美國印太戰略當馬前卒，將重擔轉嫁給勞動階級。他強調依「一中憲法」兩岸可和平對話，無須大量買美國軍火，並呼籲立委落實監督、反對挑動兩岸衝突。

▲泰雅族青年代表周湧批評賴清德追加 1.2 兆軍購極為荒謬。

人民民主黨代表陳虹霈表示，批評賴清德配合美國利益、推動軍購並未經全民同意，反把臺灣推向戰場。她呼籲藍綠白立委阻擋特別國防預算，強調軍購經費應投入民生與教育，並主張透過改善內政、準備兩岸談判，才能走向非武力的和平。

勞動黨副發言人、泰雅族青年代表周湧批評賴清德追加 1.2 兆軍購荒謬至極，並表示美方 6,000 億美元軍購未交付，卻要臺灣再先匯 4,000 億過去，形同邪教以「2027會死」逼台灣一直付錢。他指出台灣政府預算裡軍費暴增排擠教育與社福經費的情形已經是現在進行式，絕非危言聳聽。

抗議現場，勞動黨副主席王娟萍、夏潮聯合會秘書長林聲洲、統一聯盟黨秘書長熊羿、釣魚台教育協會卓淑慧、原鄉文化工作室代表張鈞凱、五〇年代白色恐怖口述歷史小組研究員史學勤、兩岸犇報網路主編陳崇真等人針對今日行動主旨「拒絕軍購暴政毀台：台灣不是美國戰略傀儡」、「反對軍費天坑！拒絕民生沉淪！台灣不要變戰場！」發表意見。

最後，主持人勞動黨秘書長王武郎帶領喊口號：「反對台獨引戰、禍害台灣」、「天價軍購、出賣人民」、「反台獨救台灣、反軍購救民生」、「守護民主和平、立院要把關」，並由許孟祥、陳虹霈、郭耀中等三位青年代表遞交聲明給立法院朝野三黨團，活動順利結束。（照片主辦單位提供）