呂秀蓮嗆「納稅錢買武器」！林濁水反酸一句

▲總統賴清德宣布砸1.25兆備戰，前副總統呂秀蓮不滿痛批，為什麼要拿納稅錢去買武器？（圖／翻攝自呂秀蓮臉書）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德26日召開記者會，宣布將推動一項史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆元）補充國防特別預算，打造「台灣之盾」以彰顯台灣捍衛民主的決心；前副總統呂秀蓮則痛批，戰爭早就該被淘汰了，為什麼還要拿納稅錢去買武器？對此，前立委林濁水反酸，難道把台灣無損地讓中國整個「免費捧走」才是省錢之道，才更划算，才不令她厭惡？

林濁水質疑，呂秀蓮是不是已經安排呂習會，要當面告訴他同樣這一句話，而且他已經事先表示很有同感，要進一步聽她說明？否則台灣不買武器，中共航母一艘接一艘下水，呂膽子特別大，可能一點都不怕，台灣人不怕的恐怕難找。呂秀蓮厭惡錢被軍火商賺走，但是把台灣無損地整個讓中國整個免費捧走才是省錢之道，才更划算，才不令她厭惡？

「妳既然高唱和平，為什麼一面又在臉書上繼續推銷當年妳戰鬥性超標的外交偉業。」林濁水續指，問題是當年扁的烽火外交，大家已經頗有爭論，至於呂秀蓮更進一步的，對印尼偷渡外交，在法國的偷跑外交，她固然得意非凡，大家幾乎清一色沒有爭議，但所謂清一色，豈不是令眾友邦全大搖其頭甚至翻臉？

林濁水開嗆，呂秀蓮還繼續努力推銷？她所謂的好外交是「交惡」為本質，才是好外交？不買武器加上交惡友邦，然後單操一個面對軍備日盛的中國，以想像台灣的太平盛世？他直言，呂秀蓮憂國憂民不能說不好，但也千萬要避免走火入魔，否則憂到陷入一大堆一廂情願，而且自相矛盾的幻想中，恐怕有礙健康。

