太荒唐！中國「萬代嘉年華」大槻真希唱到一半慘遭「卡歌」請下台，爆全面封殺日本演出
隨著近期中國與日本的關係因為高市早苗的「台灣有事」發言越演越烈越緊張，今日在中國社群平台更傳出有「No Japanese」的政策下達，除了一脫拉庫的歌手今日宣布取消在中國的演唱會之外，已在進行中的「上海萬代嘉年華」發生了更扯的事件，歌手大槻真希演唱《航海王》（ONE PIECE）片尾曲到一半時，竟然直接被「卡歌」請下台！
上海的萬代南夢宮嘉年華 2025 從今日起至 11 月 30 日在上海舉辦，除了有旗下的一些 IP 表演之外，還邀到日本歌手登台表演，今日晚間輪到大槻真希登台表演時，帶來《航海王》的 ED 曲「memories」，沒想到唱到燈光與螢幕就全部暗下來，歌曲也直接被卡歌，讓大槻真希本人滿頭問號，隨後工作人員上來與她交談後，就把她趕緊帶離現場了。
除了現場觀眾傻眼之外，更讓網友驚訝：「可以這樣的嗎？」、「太誇張了」、「獨裁國家」、「中斷的超難看」、「超級莫名」、「好歹也讓人唱完吧」、「故意羞辱人欸」、「太粗暴了」、「好扯」、「這比開演前取消還誇張」。
バンダイナムコフェス2025 in 上海、
演者が歌ってる途中で政府の指示で「日本アーティストの演出は全面禁止」になり、強制中止→そのままスタッフに連れられて退場…。
これで中華圏の海外イベントは全部終わった感ある pic.twitter.com/xqypfcvk6f
— あんせいきこうりん@ (@kyu0817a) November 28, 2025
Beijing is doing everything it can to bully and humiliate Japanese…
Nov 28: 🇯🇵 singer Maki Otsuki (大槻真希 or 大槻マキ) was abruptly cut off as she was singing and immediately escorted off stage by venue crew during the Bandai Namco Festival 2025 in Shanghai. https://t.co/v5YuyQyJ5f pic.twitter.com/kQ95p7Fley
— Byron Wan (@Byron_Wan) November 28, 2025
目前中國政府似乎下達了「全面禁止日本藝人演出」的政令，今日包含濱崎步、natori、SID、
丸山浩（超人力霸王設計師）、和久井優、花譜、齊藤朱夏等演唱會與見面會都全面宣布取消。
