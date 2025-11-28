太荒唐！中國「萬代嘉年華」大槻真希唱到一半慘遭「卡歌」請下台，爆全面封殺日本演出

隨著近期中國與日本的關係因為高市早苗的「台灣有事」發言越演越烈越緊張，今日在中國社群平台更傳出有「No Japanese」的政策下達，除了一脫拉庫的歌手今日宣布取消在中國的演唱會之外，已在進行中的「上海萬代嘉年華」發生了更扯的事件，歌手大槻真希演唱《航海王》（ONE PIECE）片尾曲到一半時，竟然直接被「卡歌」請下台！

歌手本人傻眼（圖源：Byron Wan / X）

上海的萬代南夢宮嘉年華 2025 從今日起至 11 月 30 日在上海舉辦，除了有旗下的一些 IP 表演之外，還邀到日本歌手登台表演，今日晚間輪到大槻真希登台表演時，帶來《航海王》的 ED 曲「memories」，沒想到唱到燈光與螢幕就全部暗下來，歌曲也直接被卡歌，讓大槻真希本人滿頭問號，隨後工作人員上來與她交談後，就把她趕緊帶離現場了。

廣告 廣告

除了現場觀眾傻眼之外，更讓網友驚訝：「可以這樣的嗎？」、「太誇張了」、「獨裁國家」、「中斷的超難看」、「超級莫名」、「好歹也讓人唱完吧」、「故意羞辱人欸」、「太粗暴了」、「好扯」、「這比開演前取消還誇張」。