北北基留意！鳳凰颱風11/10北轉關鍵 氣象署不排除發警報
鳳凰颱風持續往西北西方向移動，中央氣象署表示，下週一（10日）前後颱風將接近巴士海峽至台灣附近海面，由於環境開始變得複雜，颱風有逐漸北轉的趨勢，下週一將是關鍵時刻。
氣象署今天在臉書粉專「報天氣-中央氣象署」發文指出，據現有資料顯示，鳳凰颱風周日（9日）之前將穩定往西北西朝呂宋島方向移動。然而，下週一環境將變得複雜，颱風有逐漸北轉的趨勢，轉折的時間及位置相當關鍵，不排除發布颱風警報，提醒民眾密切留意最新動態。
針對颱風路徑，氣象署說明，目前預測資料對北轉位置及後續路徑仍有不確定性，從台灣東側近海北上、從台灣海峽北上，甚至登陸通過台灣，都在可能的範圍內。不過，在北轉之後的海氣環境將較不利颱風發展，預期颱風北上後強度會減弱。
氣象署分析颱風對台灣天氣的影響，預估周六（8日）起基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海須注意長浪。周日晚上至下週一東北季風增強，北部及東北部氣溫將下降、降雨機率增加，尤其北北基宜地區雨勢較為明顯。
下週二、三受到鳳凰颱風或其外圍環流影響，大台北、東半部、南部地區降雨機率高，氣象署提醒民眾留意局部豪大雨，北部及中部地區也有局部短暫雨。不過，氣象署強調，實際雨勢大小、影響時間及區域仍要視颱風的位置及強度而定。
鳳凰好猛「估週日成強颱」！全台迎接風雨 下週2天下到發紫
鳳凰颱風將來襲！中央氣象署今（6日）最新說明，鳳凰成颱後持續發展，其環流已相當廣闊，且重要的是，預計本週日（9日）將增強為強烈颱風，其路徑將在下週一進菲律賓北部，接著北轉逼近台灣，因此，預估下週二、下週三將為台灣帶來劇烈風雨，半個台灣雨量成紫爆狀態。太報 ・ 22 小時前
鳳凰恐強颱「西部北上」 最快下週一「海陸警」豪雨炸台
台北市 / 綜合報導 今(7)日是24節氣中的立冬，相比上週陰雨連連，北台灣今天外頭天氣相當不錯，不過，這樣的大晴天又要消失了嗎？根據氣象署預估，鳳凰颱風可能在下週靠近台灣，不排除週一就會發布海上警報。而專家預估，鳳凰有機會達到強颱等級，且暴風半徑相當廣，加上各國預測分析，認為它會罕見的從台灣西半部向上走，威力恐怕不容輕忽。北台灣好不容易結束，快要發霉的連日雨天，沒想到這藍天白雲，卻只有短短幾天，因為鳳凰颱風逐漸逼近。中央氣象署預報員技正林秉煜說：「週一開始到下週四這段期間，會受到東北季風，還有第26號颱風鳳凰的外圍環流或颱風的影響，所以說降雨機率除了增加以外，還要注意可能會在東半部地區，甚至南部地區都有一些強降雨發生。」雖然各地氣溫，在7日感受上都有回升，不過鳳凰颱風，最快下週一起就會影響台灣，以各國模式來看，這回的預測頗為一致，透過平均路線可以發現，颱風可能先經過巴士海峽，接著拐個彎往上，似乎走第七類颱風路徑，有機會撲向台灣。氣象專家林得恩說：「至少它會發展增強到中度颱風的上限，至強烈颱風等級之間，目前普遍看起來7級的暴風圈半徑，至少都在250公里至300公里左右。」專家也表示，光是在11月還有颱風，已經相當罕見，鳳凰的等級又接近強颱，而且從台灣西部一路北上，不論有沒有登陸，在過去歷史中幾乎無一個案，可說是氣候變遷影響，所造成的特殊案例。氣象專家林得恩說：「從我們中南部登陸的話，那又破了過去100年的紀錄，全球氣候變遷的過程當中，常常使得西北太平洋的海溫增強，更有利於這些熱帶擾動的生成。」氣象署預估，不排除最快在下週一，就會發布海上警報，週二發布陸警，若颱風持續增強，更可能雙警報齊發，尤其週二週三，還有東北季風增強，讓東台灣的雨量相當顯著，以色塊區分幾乎紫到發白，至於是否產生共伴效應，仍是後續觀察重點。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前
鳳凰估週日轉強颱！鄭明典揭恐「高低層分離」 原因曝光
第26號颱風「鳳凰」最快今（7）日升級為中颱，中央氣象署預估週日有機會增強為強颱。對此，前氣象局長鄭明典表示，「鳳凰」颱風有可能會出現高低層不同步，也就是「高低分層的現象」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
天氣》鳳凰颱風還沒到「東北季風先襲台」！劇烈降雨連轟5天
明（7）日各地大多為晴到多雲、溫暖微熱，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨。氣象署指出，下周日（9日）晚起到下周一（10日）東北季風增強，北台灣氣溫下降，宜蘭及大台北地區有局部大雨甚至豪雨發生的機率。下周二（11日）到下周四（13日）為颱風最接近台灣的時候，受東北季風及颱風或其外圍環流影響，迎風面北部、東半部地區易有持續性強降雨出現，南部地區也有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率。中時新聞網 ・ 20 小時前
鳳凰估北轉登陸台灣 氣象粉專警告：這走法最不利
鳳凰颱風今（6日）凌晨2點生成，下周影響台灣的機率相當大，氣象粉專表示，目前各國模式預報逐漸明朗，鳳凰下周二（11日）穿越菲律賓後，將會大角度北轉朝台灣逼近，並在下周三、四（12、13日）穿越台灣上空；粉專直言，這樣的走法對台灣來說最不利，提醒民眾這幾天要開始做防颱準備。中時新聞網 ・ 1 天前
58年來首見？鳳凰穿越台灣將挑戰「最晚登陸颱風」歷史紀錄
[Newtalk新聞] 雖然已經11月，但仍有很多颱風陸續生成，其中鳳凰颱風預估下週登陸台灣，事實上，根據氣象署資料，11月有颱風並不罕見，總計歷年11月共有19個颱風影響台灣並發布颱風警報，但上一個中心登陸台灣的是1967年「吉達」颱風，相差了58年。 氣象署指出，鳳凰颱風10日將以「中度上限、可能強烈」的規模進入呂宋島，同天就會從呂宋島出海，之後預計會北轉朝台灣方向而來，11、12日對台灣影響最大，颱風中心不排除登陸台灣，若以目前路徑判斷，氣象署最快10號發佈海警、11號發佈陸警。 不過不少人對於11月仍有颱風感到疑惑，但事實上，根據氣象署歷史資料，歷年11月共有19個颱風曾經發布警報，2000年後的11月颱風有7個，其中去年康芮、天兔就佔了兩個，且都有發布海上陸上颱風警報，不過中心未登陸台灣。 至於上一個登陸的11月颱風是1967年的吉達颱風，吉達當年在11月在呂宋島東方海面形成後，向西北行進，於18日10時6分在花蓮南方30公里處登陸，由台中及新竹間出海後，在台灣海峽北部減弱為熱帶性低氣壓，造成花蓮地區災情慘重，有人員傷亡。查看原文更多Newtalk新聞報導11月還有強颱？鄭明新頭殼 ・ 3 小時前
鳳凰颱風暴雨將把台灣「砸到發紫」北轉關鍵時間點曝
鳳凰颱風暴雨將把台灣「砸到發紫」北轉關鍵時間點曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
鳳凰颱風轉北周一是關鍵 氣象署揭對台影響時間
鳳凰颱風轉北周一是關鍵 氣象署揭對台影響時間EBC東森新聞 ・ 1 小時前
鳳凰來台前「共伴效應先打頭陣」！這3天豪雨炸北北基桃
今（6）日東北季風減弱，水氣減少，迎風面降雨區域縮小，只有在大臺北地區及宜花有局部降雨機率，臺東及恆春半島有零星短暫雨，桃園以南多為晴到多雲的天氣。氣象粉專「氣象報馬仔」昨(5)日也指出，鳳凰颱風不管路徑如何，未來這其間可能都將觸發共伴效應，需留意豪雨等級降雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風有3種走法！不排除「通過台灣」 降雨熱區曝
第26號颱風「鳳凰」最快今（7）日升級為中颱，預估下週增強為強颱，橫過菲律賓進入南海。後續路徑仍有不確定性，目前多數資料顯示可能從台灣西南沿海北上，也有模型顯示颱風會從偏南路徑經過台灣，甚至可能偏西南移動。氣象署指出，最快下週一（10日）將發布海上颱風警報，並不排除陸上警報，下週一至週三東部及南部地區需注意強降雨。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
今立冬大太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署數據揭可信度
中央氣象署官方臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象署」有貼文指出，有關立冬節氣諺語是否真的貼近台灣氣候，以台灣4個代表測站和全台測站平均數據分析，南部的立冬日幾乎都是大晴天，23年間有21年沒有下雨，台北和台中則有20次。至於花蓮和平地11站的平均值相對少些，但晴天的...CTWANT ・ 2 小時前
鳳凰估今轉中颱！恐海陸警齊發 東半部豪雨炸到發紫
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估，今日可能增強為中颱，由於颱風結構大，週六(8日)起開始影響台灣沿海出現長浪，可能下週一(10日)發布海上颱風警報，下週二(11日)發布陸上颱風警報，之後颱風北轉朝台灣接近，屆時風雨會相當有感。中天新聞網 ・ 9 小時前
颱風這2天穿越台灣上空 鳳凰恐創70年來罕例路徑
．民報 ・ 6 小時前
鳳凰颱風開外掛！超巨大體型增強中 直逼台灣「風雨非常有感」
今年第26號颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時生成，中央氣象署表示，預測未來將朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下週一（10日）開始接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出鳳凰颱風照片，直呼「很大一隻，大環流的颱風＋東北季風開外掛！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
