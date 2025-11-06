北北基留意！鳳凰颱風11/10北轉關鍵 氣象署不排除發警報

鳳凰颱風持續往西北西方向移動，中央氣象署表示，下週一（10日）前後颱風將接近巴士海峽至台灣附近海面，由於環境開始變得複雜，颱風有逐漸北轉的趨勢，下週一將是關鍵時刻。

氣象署今天在臉書粉專「報天氣-中央氣象署」發文指出，據現有資料顯示，鳳凰颱風周日（9日）之前將穩定往西北西朝呂宋島方向移動。然而，下週一環境將變得複雜，颱風有逐漸北轉的趨勢，轉折的時間及位置相當關鍵，不排除發布颱風警報，提醒民眾密切留意最新動態。

從預估雨勢來看，11/9開始北北基宜就有明顯的雨量。（圖／氣象署提供）

針對颱風路徑，氣象署說明，目前預測資料對北轉位置及後續路徑仍有不確定性，從台灣東側近海北上、從台灣海峽北上，甚至登陸通過台灣，都在可能的範圍內。不過，在北轉之後的海氣環境將較不利颱風發展，預期颱風北上後強度會減弱。

周六（8日）起基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海須注意長浪。（圖／氣象署提供）

氣象署分析颱風對台灣天氣的影響，預估周六（8日）起基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海須注意長浪。周日晚上至下週一東北季風增強，北部及東北部氣溫將下降、降雨機率增加，尤其北北基宜地區雨勢較為明顯。

下週二、三受到鳳凰颱風或其外圍環流影響，大台北、東半部、南部地區降雨機率高，氣象署提醒民眾留意局部豪大雨，北部及中部地區也有局部短暫雨。不過，氣象署強調，實際雨勢大小、影響時間及區域仍要視颱風的位置及強度而定。

