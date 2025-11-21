台股暴跌近千點 投信：留意短線技術性修正

台股重挫991.42點，投信表示，2026年第一季前作夢行情機率高，拉回仍應擇優布局。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕台股空方大開殺戒！大盤指數今(21日)開盤即大跌逾800點，尾盤又遭一波殺盤，收2萬6434.94點，重挫991.42點寫台股史上第6大跌點，跌幅3.61％。投信法人表示，台股短線面臨修正壓力，但考量AI產業趨勢越趨明確，受益族群增加，且「預期第四季至明年第一季基本面仍佳」，2026年第一季前作夢行情機率高，因此，拉回仍應擇優布局。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，AI晶片巨頭輝達第三季財報報喜，並預估第4季淨利潤可從去年同期的193.1億美元躍升65％至319.1億美元，一度激勵20日台股AI及相關供應鏈大漲，唯20日輝達在盤中短暫大漲後最終翻黑收跌逾3%，反映出投資人對AI股後市仍抱持高度疑慮。

廣告 廣告

法人表示，加權指數期貨夜盤重挫794點，賣壓出籠，衝擊今日盤中重挫逾1000點，終場收盤大跌991點，2萬7000點關卡再度失守。

對此，沈建宏指出，如果從4月盤中最低點1萬7306.97點計算，到近期高點底波段反彈已超過1萬1000點；另一方面，在籌碼面方面，9月底攀升至2754億元，10月底進一步突破3000億，達3017.5億元，昨天融資單日更大增34億元，融資跳升也顯示台股漲多後籌碼面持續轉趨凌亂。考慮台股波段大漲累積不小獲利了結賣壓，加上短期融資增幅加速，籌碼漸趨凌亂，「需留意短線台股出現，利多出盡的技術性修正」。

雖然台股短線面臨修正壓力，但考量AI產業趨勢越趨明確，受益族群增加，且預期第四季至明年第一季基本面仍佳，第一季前作夢行情機率高，因此拉回仍應擇優布局。

台新投信指出，在類股操作上，看好AI供應鏈受惠股如材料升級、電力革新、新設計等；光通訊供應鏈；關鍵零組件；半導體上游材料；美國設廠受惠股；低軌道衛星；高股息殖利率族群；機器人與自動駕駛等。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台股收盤》台積電暴跌70元！指數狂殺991點至26434點 創史上第6慘

勞部修訂「勞工請假規則」明年1/1上路 3大重點一次看

獨家》羅唯仁引起台積人公憤 被他要求簡報部屬深感受騙

美元轉強、亞幣全倒！新台幣連8黑、逼近31.3元

