台股科技創新投資新兵參戰！ 群益主動式00992A今開募

[Newtalk新聞] 年底將問世的主動式台股ETF中，市場上首檔、也是唯一科技主題的「主動群益科技創新」（00992A），今（8）日展開募集，掛牌價為新台幣 10 元，不啻為現階段投資人善用普發一萬元現金的理財選擇。

市場法人表示，台灣科技創新題材商機多元，也在多頭時期領軍帶動大盤創高，因此，投資台股一定不能少了科技，而投資科技股不能只聚焦特定個股，更應該主動選股掌握先機，建議投資人可布局主動式台股科技ETF。

市場法人表示，自 2005 年來台股歷經 5 個多頭行情，電子科技創新類股，也都成為台股多頭加速器，台灣科技創新領先全球脈動，過去 20 年台股多頭期間，電子指數漲幅都大勝大盤；近十年來，電子漲贏大盤的幅度甚至越拉越大，彰顯出在多頭時期，科技類股更能領漲大盤，而今年來台股也在 AI 題材效應引領科技類股上漲下，加權指數創下歷史新高。

雖台股近期創高後拉回整理，不過大盤在高檔震盪後，2026 年 AI 科技題材有望蓄熱，後市行情仍可期待，投資人可選擇主動選股策略，即時掌握科技創新投資契機的主動式台股ETF，像是趁年底進場聚焦創新科技、投資策略靈活的 00992A，及時參與 2026 年台灣科技股完整投資契機。

ETF理財達人表示，00992A 具有科技雷達選股策略，能掌握科技創新供應鏈重要技術節點的商機。以 AI 供應鏈為例，台廠扮演關鍵角色，00992A 持股橫跨 AI 供應鏈，涵蓋了從晶片設計、製造、封裝、組裝到終端應用的整個價值鏈，包括：晶圓代工、晶片設計、先進封裝與載板、伺服器製造與組裝、伺服器零組件及測試與系統整合等，還包括與 AI 基礎設施相關的電力、連接器等領域，一次掌握完整趨勢。

市場法人強調，投信業者主動式操作上，可適時參酌時事對各產業的影響分析，無論消息好壞，都可以每日即時進行持股調整，以降低投資組合波動，更能彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢。大盤高檔之際，投資台股更要搭配科技創新題材及主動式操作，方能有效提升投資組合效益，大盤在歷經 11 月的動盪後，12 月進場可望掌握 2026 一整年的科技股投資契機。台股科技主動式ETF為現階段聰明投資人的好選擇

