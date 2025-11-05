安妮赴韓獲獎「亞洲模特兒之星」！感性謝台灣：我摯愛的家
來自俄羅斯的伊林娛樂藝人安妮，日前赴韓國江原道出席韓國「20th Anniversary of the Asia Model Festival」亞洲模特兒大賞頒獎典禮，獲頒「Model Star Award」模特兒之星獎項，安妮在台上用英文致詞，她特別感謝台灣。
安妮說：「台灣，我摯愛的家，一個接納我、給我成長空間，讓我有機會展現熱情自我，同時參與有意義的事。」安妮返台後，提及獲獎的心情，她開心說，今年是她來台灣第14年，這個月剛好她過生日，「對我來說，這個獎項我視為演藝成績單，也是最棒的生日禮物！」
安妮在台上除感謝經紀公司伊林娛樂，也感謝所有陪伴她走過這段旅程的人，「因為你們的支持，我才能站在這裡，讓我有機會回饋世界。」安妮近年致力於公益，推動在世界偏鄉設立藝術學校，希望全球更多有夢想的孩子有機會學習跳舞、畫畫、唱歌等才藝，安妮致詞時不忘大力宣揚慈善，「我像夢一樣站在這裡，但也體悟到責任重大，藝人透過聲量和影響力，可幫助他人散播愛。」
安妮說，上台前她既興奮又緊張，她是第一個上台領獎的藝人，贏得熱烈掌聲。另2025伊林璀璨之星選出的模特兒組男女冠軍饒語書、曹文綺，也受邀參加走秀，其中女模特兒曹文綺，另獲得「亞洲品牌模特兒大獎」。
安妮說，此行出發前，自己還有工作，一忙完隨即趕往機場飛韓國，下飛機需再搭車4小時，到飯店已是凌晨4點，短暫小睡休息後，起床馬上自己做梳化，下午出席頒獎活動後，簡單用完晚餐，又打包收行李，再搭車4小時去機場，這趟完全是「空中飛人」行程。她說，最大挑戰是這次她要自己做妝髮，為此她還事先在台灣先跟髮型師學做造型。
安妮說，今年她為推廣公益籌建藝術學校，在國外待了一陣子，後來回到台灣後，工作邀約不間斷，她深深感受到「被需要」，近期她將進劇組拍戲，她非常開心，另外除自己獲得獎項肯定，她說最近還忙著準備「走鐘獎」的紅毯禮服，她說， 妹妹Lena是旅遊YouTuber，今年入圍6項，她覺得妹妹一定會得獎，「我今年是以妹妹助理的身份到場，要幫她拍照，陪她走紅毯。」她說，全家人都很開心，「妹妹來台灣也10年了，我們各自努力，現在都獲得肯定，真的很棒！」
