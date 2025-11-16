年金連砍7年「公教怒火再起」！翁曉玲曝1嚴重後遺症 轟綠營：破產是假議題

​年金改革（年改）政策上路超過7年，依規劃所得替代率每年下修1.5%，引發不少退休軍公教不滿，「停砍年金」成了本會期立法院的主要戰場。國民黨、民眾黨近來推動「反年改」修法，擬停止調降公教人員年金，力拚年底前完成三讀。對此，藍委翁曉玲在節目《觀點》談到退撫基金、停砍年金等議題時砲轟，蔡英文政府的年金改革政策已經留下嚴重的後遺症，嚴重打擊軍公教的士氣，造成公教人員缺額一直攀升。

國民黨立委等人提停砍公教年金的法案，但朝野意見分歧。前總統蔡英文發聲表示，年金改革，不該半途而廢，只靠政府預算，救不了大家的退休金。在她任內，為了讓國家財政永續，政府推動了年金改革，也是前總統馬英九在交接時，特別交代要完成的工作。從年金改革實施到現在，已經節省了2590億元挹注到基金，若能按照規畫繼續漸進微幅調降給付到2029年，財務改善效果一定會更多。如今，在野黨又再次在立法院提出要「停止改革」，讓人擔心好不容易穩定的軍公教年金制度，又將再次走回頭路，繼續加重基金的財務負擔，提高破產的風險，把問題丟給後代來承擔，這是不負責任的做法。

對此，翁曉玲強調，蔡政府的年金改革政策已經留下嚴重的後遺症，不僅造成公教人員缺額一直攀升，更嚴重打擊軍公教的士氣。她直言，若當時就依照勞動條件給付退休金，那今天就不會發生這些問題，退休金本質就是「勞動所得的延後給付」，政府身為公教人員的雇主，本就有責任負擔提撥，卻反而以「退撫基金會破產」作為藉口，把責任推給公教人員，完全不合理。

翁曉玲也砲轟，中華民國外匯存底高達數千億美元，政府怎會每年提不出50億或100億元？講什麼退撫基金會破產，完全就是假議題。以農保基金舉例，農保帳面也是零，但老農津貼還不是照樣年年發放。翁曉玲強調，公教退休金是多年服務的延後給付，政府不該把責任轉嫁給公教，年改問題正是民進黨政府自己造成。

