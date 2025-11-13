一位媽媽在收到政府發放的現金後，卻發現帳戶被鎖定而無法使用！李小姐原本想將這筆錢用於支付房租和購買孩子眼鏡，卻連ATM提款也被限制。更糟的是，她必須帶著孩子騎車往返兩小時，前往彰化的銀行分行處理。銀行解釋這是因為系統偵測到「轉入和轉出是同一天」的異常情況，但李小姐認為這根本是「擾民」。事實上，許多民眾也遭遇類似情況，帳戶無故被鎖定，引發不滿。銀行澄清表示被鎖定的帳戶多與過去風險因素有關，與普發作業無直接關聯，但仍凸顯了防詐機制與民眾便利性之間的平衡問題！

普發一萬卻提不出來！媽騎車2小時「銀行解鎖」 批銀行擾民。(圖／TVBS)

普發一萬元現金入帳後，南投竹山一位媽媽卻發現無法順利使用這筆款項。當李小姐試圖將這筆錢用於支付房租和購買孩子眼鏡時，卻遭遇帳戶被鎖定的困境。這位媽媽不僅無法進行轉帳，甚至連ATM提款也被限制，迫使她帶著孩子騎機車從南投竹山前往彰化員林的銀行分行處理，往返路程耗時超過兩小時。此事在網路上引起共鳴，有不少民眾表示遇到類似情況，質疑普發現金入帳後卻無法立即使用的合理性。

領普發金竟無法用！媽騎車跨縣「解鎖」崩潰。(圖／TVBS)

李小姐表示，當她嘗試將普發現金中的1萬1千元轉給房東時，系統顯示帳號異常。銀行解釋，因為轉入和轉出是同一天，系統可能會偵測到異常情況。這讓李小姐感到非常困擾，因為她所收到的是她和孩子共3人的普發現金，總共3萬元。更令人頭痛的是，她居住的地區沒有該銀行的分行，她必須帶著小孩騎機車前往彰化員林的分行處理此事，單趟車程就需40分鐘，加上等待20分鐘和辦理30分鐘的時間，整個過程相當耗時且疲累。

居住的地區沒有該銀行的分行，她必須帶著小孩騎機車前往彰化員林的分行。(圖／TVBS)

李小姐對此感到十分不滿，她強調這筆錢是行政院匯入的普發現金，原本登記是為了方便，結果卻帶來麻煩。她表示：「我覺得根本就是擾民。」當她將這段經歷分享到網路上時，竟然引起許多人共鳴，表示他們也遭遇類似情況，帳戶被鎖定無法使用。

本登記是為了方便，結果卻帶來麻煩。她表示：「我覺得根本就是擾民。」。(圖／TVBS)

對此，銀行方面發表聲明表示，不會因為普發一萬元交易而鎖定帳戶，被鎖定的帳戶多為過去因其他風險因素而列管，與此次普發作業無直接關聯。這讓李小姐更加困惑，因為她表示這個帳戶一直正常使用，用來繳信用卡費，甚至10月6日才剛使用過。

銀行局在行政院會中強調，已督導金融機構必須落實準確、精準的防詐機制，避免出現錯誤。若有錯誤發生，金融機構必須虛心檢討，並在短時間內恢復民眾帳戶的正常使用功能。這起事件凸顯了防詐機制與民眾便利性之間的平衡問題，值得相關單位重視。

