每日2115噸！卓揆：朝永續方式推動廚餘管理

[NOWnews今日新聞] 環境部今（13）日於行政院會報告各縣市廚餘去化情形，說明2024年全國廚餘每日約產生2115公噸，自非洲豬瘟防疫措施啟動以來，經各縣市積極調度與中央協調，截至目前已妥善去化。行政院長卓榮泰裁示，在短期內廚餘去化要透過焚化或掩埋處理，但長期必須朝堆肥化、能源化或黑水虻等各種永續利用的方式推動，請環境部督導轄內設施量能不足之縣市，加速增設完成廚餘再利用設施。

卓榮泰表示，因應目前禁止使用廚餘養豬，請環境部持續加強廚餘管理，督導各縣市政府妥善安排廚餘清運及去化處理，並特別要求在禁運、禁止廚餘養豬期間進行掩埋處理的各縣市，務必加強監控掩埋場周遭環境的水質，杜絕各種野生動物不能入侵，讓異味不能擴散，也讓污染相鄰河川的問題能夠獲得有效控制，避免對環境造成二次傷害。至於學校團膳部分，務必確保廚餘清運順暢。

卓榮泰進一步指出，在短期內，廚餘去化要透過焚化或掩埋處理，但長期必須朝堆肥化、能源化或黑水虻等各種永續利用的方式推動，請環境部督導轄內設施量能不足之縣市，加速增設完成廚餘再利用設施，並視需要要求其他縣市加以支援，以朝長期發展、廚餘轉型的輔導過程中，完善各項努力與措施。

