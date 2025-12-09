【生活特輯】新北交通安全革新 科技執法、友善路口讓每一步都安心

「安全、順暢、友善」是新北市全面推動道路交通安全革新的核心。市府統合交通、工務、執法、教育等單位力量，致力降低事故風險，打造宜居交通環境。

路口不停讓行人大執法，守護每位行人

自112年5月起，新北市實施「路口不停讓行人大執法」，並向交通部爭取經費，建置124處路口科技執法設備，精準取締闖紅燈、未禮讓行人、違規轉彎等高風險違規行為，營造更安全的交通環境，提升行人安全。

科技執法 讓安全觀念內化到駕駛行為

新北市於107年7月1日在萬里隧道首創「區間平均速率執法」 透過測量車輛通過隧道起、終點所需的時間，來計算平均速度以取締超速。實施後，車輛間車速差異縮小、違規車輛數顯著下降，迎擊車速差異過大易衍生肇事的痛點，交通事故大幅減少，也成為交通部列為108年度重點推廣措施。此後，新北市陸續在北宜公路等14處完成建置區間測速，並將台2線進化為「區間測速2.0」，結合違規跨越雙黃線偵測，二合一執法，擴大執法效益，並建置東北角「區間測速長廊」，為民眾安全把關，大幅降低交通事故。

同時，首創「輪動式科技執法」，利用雲端AI影像分析，能機動調度設備至熱點取締違規停車、人行道違規及闖紅燈等，將資源彈性配置在最需要的地方，也提高執法效率，並獲得交通部道安創新貢獻獎及雲端物聯網傑出應用獎。

交通敏感路段 即時通報，緊急應變

新北市車輛數量全國最多，為了維護行車秩序與道路安全，市府針對易壅塞的交通敏感路段，建立即時訊息通報、緊急應變及媒體發布等運作機制；同時在台64、65線規劃跨區支援協調，於匝道附近預置警力，能迅速處理壅塞與事故，讓民眾出門更安心、回家更順暢。

酒駕容忍 守護用路安全

為了強化防制酒駕，新北市除了追蹤酒後駕車造成的A1、A2事故案件外，還首創擴大到A3事故及一般違規案件的溯源取締，並要求提供酒類的營業場所共同承擔社會責任。透過這些措施，有效降低酒駕事故發生，讓市民出門更安心。

大型活動與交通順暢

新北市每年舉辦歡樂耶誕城、平溪天燈節、萬金石馬拉松等大型活動，市府透過縝密規劃、跨單位協調，維護人車安全與交通順暢，讓民眾能快樂參與、平安回家。

道安沒有終點，只有持續改進

新北市長侯友宜表示，道路交通安全的改善並非短期成果，而是一場長期行動，新北市將持續透過「工程、教育、執法、監測」四大策略，強化科技與精準執法，針對闖紅燈、酒駕、超速、未禮讓行人等行為加強取締，同時深化高齡者與青少年的教育與社區參與。新北市將以「零死亡願景」為長期目標，持續打造安全、順暢、友善的交通環境，讓每一位市民都能安心出門、平安回家。