石化產能續增、報價下跌 拖累台塑、南亞、台化11月營收下滑

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑四寶今(8)日公告11月營收，受到石化產能持續增加，產品報價下跌之故，台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)營收較10月微幅下滑，僅台塑化(6505)因定檢結束，煉量與銷售量大增，月營收成長6.2%。

台塑11月營收133.89億元、月減0.2％。台塑指出，由於中國及美國同業持續新增石化產能，且內需不佳，大量低價競銷亞洲市場、拖累行情，11月PVC、液鹼及AE平均價格比10月下跌，幅度在2%至7％。

南亞11月營收211.3億元、月減0.5%。南亞分析，電子材料產品在高階網通、伺服器需求帶動下，銷售價、量齊揚，營收連續第5個月向上攀升；化工產品因麥寮BPA3定檢後重啟、塑膠加工產品因亞洲市場銷售量增加，營收也都有成長；聚酯產品受感恩節下游停休影響，營收減少；此外工程服務外售收入減少，營收下滑。

台化11月營收208.81億元、月減5.7％，其中量差減少15.4億元，售價差增加2.7億元。台化指出，主因PX、SM、OX利益不佳減少產銷量，及萃餘油回售台塑化減少，使得營收下跌。

台塑化11月營收468.05億元、月增6.2%，其中銷售量差增加17.1億元，銷售價差增加10.4億元。台塑化認為，第二套重油加氫脫硫單元(RDS#2)與第二套重油媒裂單元(RCC#2)定檢完成所致，11月原油煉製量比上月增加2935千桶，再加上11月全產品銷售量也比上月增加1386千桶，且亞洲輕油與外銷油品對原油價差持續擴大，帶動全產品均價比上月每桶增加1美元。

