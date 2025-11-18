藍惡修《財劃法》打到自己人？謝國樑嘆「節流節到腸子都截斷了」：市府努力刪減40億預算欲哭無淚

藍白兩黨兩度修正《財劃法》，不過，基隆市府財政預算竟然不增反減。基隆市長謝國樑昨（17）日在議會中大吐苦水，表示《財劃法》修正通過後，基隆歲入來回相差90億元，市府已經努力刪減40億元預算，「我們已經節到腸子都截斷了，我不知道怎麼解釋。」

謝國樑昨日在議會答詢說，財政收支劃分法修正通過後，原本以為基隆市會增加新台幣73億元，從去年的歲入254億元，增加至327億元，市府原先目標編列明年300億元歲出，還可還債20億元。

謝國樑再說，不料中央補助減少，明年歲入僅237億元，來回相差90億元，已編出第一版明年歲出預算，如今須降至約260億元，市府各局處努力刪減40億元預算，有點欲哭無淚，正透過主計處與行政院磋商。

謝國樑表示，新竹市因修法後增加營業稅收，而基隆市境內有大筆關稅收入，但稅收並未透過財劃法撥到基隆市政府，若關稅能比照營業稅，將部分稅收撥給港口所在的城市，會對基隆市有很大幫助，市府也將前往立法院與立委溝通。

謝國樑指出，市府多管齊下，另透過捷運聯合開發案，及改變都市計畫增加一些稅收，但「還是（要）嘆口氣」努力開源。

至於節流部分，謝國樑形容：「我們已經節到腸子都截斷了，我不知道怎麼解釋」，市府已勒緊褲帶，修正想做的事，大家都看得到基隆市的困境，盼能共同解決。

