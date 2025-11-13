▲蘆竹學校容量不足亟待擴建，張桂綿議員促完善校園環境。（圖╱議會提供）

【記者范文濱／桃園報導】

市議員張桂綿議員市政總質詢中指出，蘆竹區各國中校舍老化、設備不足，南崁、光明、山腳及大竹國中課桌椅殘破、廁所維護不佳、飲水機過熱，冷氣開放時間不一等問題。張桂綿議員建議，遇極端高溫可提前開放冷氣、汰換不適合的飲水機，並加強廁所修繕與清潔工作，保障學生健康及學習品質，讓校園環境更安全舒適。

張桂綿議員也關注大竹國中教室不足問題。全校41班已使用專科教室及合作社作為課室，明年學生數將增至1200人以上，恐需增設1至2班。她建議中期拆除勤愛樓重建五層樓增加教室，長期可規劃增設技術型高中，結合航空城產業發展需求，兼顧北區學生學習與校園容量，避免臨時組合屋上課的困擾，也讓教育品質不受影響。

在大竹國小擴校議題上，張桂綿議員指出，雖校地徵收後擴校有望，但因市府經費有限，進度仍緩慢。她建議可結合地下停車場興建及家長來速規劃，兼顧學生安全與社區共用空間，盼教育局能納入考量，使擴校計畫順利落實，解決學齡人口增加所帶來的壓力，並提升整體學習環境的舒適度與便利性。

此外，張桂綿議員關注公共建設與環境安全。她建議活化蘆竹坑口垃圾掩埋場，結合桃林鐵路及沿海休閒軌道串聯，打造兼具休憩、環保及景觀功能的區域空間；同時呼籲施工現場精細分類營建廢棄物，轉化為再生資源，落實「零填埋拆除」，減少碳排放與亂倒問題；對詐騙案件應加重刑責，提升社會安全與民眾福祉，讓城市建設與環境維護同步進步。

