鄭麗文引爆國民黨入黨潮如韓國瑜 唐湘龍：統獨對決卻讓賴清德不做什麼民調就回升
唐湘龍自曝被質疑「為何不挺鄭麗文」 蔡正元認為鄭麗文「話講多了」，對2026跟2028「太早表態底牌不好」
國民黨主席鄭麗文就職掀起深藍熱潮，800多人恢復黨籍，Yahoo《風向龍鳳配》主持人唐湘龍在節目形容如當年韓國瑜喚起深藍原始熱情。但他分析，統獨對決味道變濃厚，「賴清德不用做什麼」民調滿意度就回來了，是「很廉價的政治零和效應」。唐湘龍也警告，黨內選舉傷口比預期深，路線尚未形成穩定共識。
周圍朋友都很High 唐湘龍自曝被質疑「為何不挺鄭麗文」
資深媒體人唐湘龍在節目中透露，鄭麗文當選後，周圍朋友圈「大部分都很High」。他說，在黨主席選舉期間，周圍會做政治討論的朋友，對他和趙少康「都不諒解」，質疑「你為什麼沒有挺鄭麗文？」
唐湘龍表示，雖然他沒有在公開場合太激烈表態，但朋友們覺得他跟趙少康保持某種「可以互動的、有默契的關係」，引發許多想像。「但我周圍大部分都會挺鄭麗文，所以鄭麗文勝選之後，大部分都很High。」
唐湘龍觀察，從鄭麗文就職演說時的現場氣氛可以看出，「那個台下的氣氛是真的，比過去的黨主席的任何演說都要High。」他形容，不只是馬英九，整體來講「大家恭逢其盛，來給鄭麗文造場面，那個味道非常濃厚。」
800多人恢復黨籍 深藍熱情如當年韓國瑜
唐湘龍指出，鄭麗文當選後，「許多人陸陸續續恢復黨籍，去繳黨費，加入國民黨的，八百多人，就很多。」這些人在周圍串聯、呼朋引伴，本來已經對國民黨很失望、不想表態的，陸陸續續回來了。
此外，許多周圍朋友主動願意去國民黨當義工，願意捐款給國民黨，「能不能夠有錢出錢，有力出力。」
唐湘龍形容，鄭麗文的勝選，對於傳統深藍來講，「他們的反應一如當年韓國瑜出來的時候，那種召喚了他們最原始的熱情。這些人的國族意識是清楚的。」
但他話鋒一轉，「雖然是清楚的，但是不是足以支撐國民黨去打2026跟2028，那是兩回事。」
統獨對決味道濃厚 唐湘龍：賴清德不做什麼民調就回來了
唐湘龍分析，民進黨覺得鄭麗文上來之後，國民黨內部似乎出現了一點路線跟人士上面的裂縫，因此民進黨和賴清德興奮。
他指出兩個原因。第一，「政治終究是一種零和遊戲。當國民黨弱，民進黨就會相對強。當國民黨裡面統的聲音上來了，民進黨獨的聲音就會上來。」
唐湘龍直言，賴清德「不用做什麼，他的民調滿意度就回來了一些。」他認為這都是「很廉價的政治零和效應」，因為對手的態度清楚了，支持的態度也會變得比較清楚，其他議題就被掩蓋了。
「所以鄭麗文現在所主導的國民黨，跟賴清德所主導的民進黨，那種統獨對決的味道就會變得非常濃厚。」唐湘龍說。
此外，唐湘龍提到，這兩天蔡正元認為鄭麗文「話講多了」，覺得對2026跟2028「太早表態底牌不好」。
三市長缺席太明顯 「外界一定從路線角度解讀」
唐湘龍坦言，雖然他不太喜歡用「本土派」跟「非本土派」去區分，但「多少會有那樣的味道」。他認為這次黨主席選舉過程中，到最後「傷口比我預期中要來得深。」
他分析，張善政在政治上向來表現溫和，盧秀燕也表現溫和。「但是畢竟國民黨今天真正的力量，除了立法院黨團之外，真正力量終究是在六都裡面的四都。而四都裡面有三都沒有來。」
「這個在黨主席選舉，不管什麼理由，外界的解讀一定不會從個人的角度，一定是從路線的角度，因為那個太明顯了。」唐湘龍說。
南部本土派開始有壓力 趙少康警告「令不出黨中央」
唐湘龍進一步指出，一直耳聞南部地區的本土派，對於2026年選舉本來很樂觀。「但是鄭麗文勝選之後所做的一些政治表態，會不會影響到南部的選票？因此原來在台南高雄躍躍欲試的人就開始有壓力。」
第三個問題是趙少康。唐湘龍說，趙少康不只是有沒有參加就職典禮的問題，「而是趙少康在侯龍斌落選之後，仍然提醒鄭麗文要很小心，否則有可能令不出黨中央。」
他強調，2026年是地方選舉，不是國會選舉，所以立法院黨團暫時不是問題。「可是在地方選舉當中來講，每一個地方的縣市長候選人，他們對於鄭麗文所代表的黨中央路線，能夠買單到怎麼樣的程度？」
唐湘龍認為，這在接下來的動員跟提名的時候，「都會讓你看得出這中間的裂縫有多大。」
唐湘龍：路線尚未形成共識 鄭麗文還有很長的路
唐湘龍總結，這給鄭麗文「一個很好的功課」。「就是整個選舉的傷口，以及鄭麗文現在所追求的那個路線跟表述，在黨內來講，還沒有形成一個穩定可靠的共識。」
「因此在內部的功課上面來講，鄭麗文還有很長的路要走。」唐湘龍說。
其他人也在看
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 1 小時前
高鐵1奇景竟達百萬觀看！網曝「騎士1行為」引共鳴
生活中心／饒婉馨報導高鐵是許多人的通勤首選，因為方便又快速。近日有網友在旅途中發現一個景象，拍照PO上社群平台引起一陣熱議風波。貼文至今已經吸引超過12萬按讚數，很多人看到後都忍不住笑了，甚至還有網友加碼分享，騎機車也會出現很相似的景象，引發大票台灣網友共鳴。民視 ・ 1 天前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 1 天前
范姜彥豐拒賠償分期！徵信社吐心聲 澄清粿王不雅照為謠傳
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，王子4日晚間二度發聲，除了向范姜彥豐致歉外，還坦承有參與協商，並提出「分期付款」賠償金的請求卻遭拒絕。徵信社則回應，只希望別再看到雙方繼續撕裂。中天新聞網 ・ 2 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 20 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 21 小時前
「鳳凰」颱風會直撲台灣嗎？專家分析2條可能路徑！這三天影響最劇烈
天氣風險分析師歐宗學指出，今日天氣仍受東北季風影響，與昨日稍有不同的是不再有華南雲系供應水氣，因此北部地區降雨範圍會縮小至迎風面地區，累積雨量也會減少。其他地區則大致是多雲到晴天氣，桃園及花東地區，還有午後山區附近仍會有些零星降雨發生。天氣多一典 ・ 23 小時前
鳳凰來台前「共伴效應先打頭陣」！這3天豪雨炸北北基桃
今（6）日東北季風減弱，水氣減少，迎風面降雨區域縮小，只有在大臺北地區及宜花有局部降雨機率，臺東及恆春半島有零星短暫雨，桃園以南多為晴到多雲的天氣。氣象粉專「氣象報馬仔」昨(5)日也指出，鳳凰颱風不管路徑如何，未來這其間可能都將觸發共伴效應，需留意豪雨等級降雨。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
婚變疑早洩端倪！范姜彥豐遭粿粿「公開看扁」 挨酸：你不行啦
范姜彥豐日前怒控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），除了粿王昔日曖昧互動遭挖，范姜彥豐與粿粿此前上節目的片段也全被翻出。其中，范姜彥豐曾控訴，粿粿不僅不會看臉色，還會跟著朋友一起「看扁」他，讓他心裡很不是滋味。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 2 天前
「不是人類」、「他是狠角色」山本由伸G6投96球隔天再登板道奇牛棚全傻眼
世界大賽MVP山本由伸，系列賽包辦了道奇4勝中的3勝，G6先發用96球後G7再後援了2.2局，再完全沒休息情況下「完全燃燒」，這樣的驚人膽識讓道奇的牛棚隊友們全傻了眼，不僅隊友有認為他「不是人類」外，美媒《The Athletic》也以「狠角色」形容他。太報 ・ 1 小時前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰颱風最新AI路徑出爐！下週逼近台灣 雨「下最多」地區曝光
輕颱「鳳凰」今（6日）凌晨2時的中心位置在北緯9.5度，東經142.0度，以每小時16公里速度，向西北進行。對此，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興引述最新歐洲系集模式、各AI模式預報資料指出，預估鳳凰颱風下週一通過菲律賓呂宋島，之後轉向台灣南部附近，3地區雨勢很明顯，其次是基隆北海岸、雙北山區，不過他也強調，變化還很大，需要持續觀察。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
普發現金登記開跑「一群人怕爆寧願跑郵局」 官方提醒4不原則
普發現金1萬元開跑了！身分證、居留證尾數「0、1」可搶先於今日登記，行政院提醒唯一官網「10000.gov.tw」，千萬別被詐騙集團得手。對此，有不少網友分享相關資訊，並感慨真的會怕，寧願ATM或是跑一趟郵局，就怕1萬元被其他人領走。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
黃明志15年女友陪投案！正面照曝…網讚：神似越南林志玲
娛樂中心／張予柔報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，今（5）日凌晨在律師和交往15年的女友Sarah陪同下到警局投案。值得注意的是，Sarah清秀的外型，也意外成為焦點。民視 ・ 12 小時前