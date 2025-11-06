鄭麗文引爆國民黨入黨潮如韓國瑜 唐湘龍：統獨對決卻讓賴清德不做什麼民調就回升

國民黨主席鄭麗文就職掀起深藍熱潮，800多人恢復黨籍，Yahoo《風向龍鳳配》主持人唐湘龍在節目形容如當年韓國瑜喚起深藍原始熱情。但他分析，統獨對決味道變濃厚，「賴清德不用做什麼」民調滿意度就回來了，是「很廉價的政治零和效應」。唐湘龍也警告，黨內選舉傷口比預期深，路線尚未形成穩定共識。

周圍朋友都很High 唐湘龍自曝被質疑「為何不挺鄭麗文」

資深媒體人唐湘龍在節目中透露，鄭麗文當選後，周圍朋友圈「大部分都很High」。他說，在黨主席選舉期間，周圍會做政治討論的朋友，對他和趙少康「都不諒解」，質疑「你為什麼沒有挺鄭麗文？」

廣告 廣告

唐湘龍表示，雖然他沒有在公開場合太激烈表態，但朋友們覺得他跟趙少康保持某種「可以互動的、有默契的關係」，引發許多想像。「但我周圍大部分都會挺鄭麗文，所以鄭麗文勝選之後，大部分都很High。」

唐湘龍觀察，從鄭麗文就職演說時的現場氣氛可以看出，「那個台下的氣氛是真的，比過去的黨主席的任何演說都要High。」他形容，不只是馬英九，整體來講「大家恭逢其盛，來給鄭麗文造場面，那個味道非常濃厚。」

800多人恢復黨籍 深藍熱情如當年韓國瑜

唐湘龍指出，鄭麗文當選後，「許多人陸陸續續恢復黨籍，去繳黨費，加入國民黨的，八百多人，就很多。」這些人在周圍串聯、呼朋引伴，本來已經對國民黨很失望、不想表態的，陸陸續續回來了。

此外，許多周圍朋友主動願意去國民黨當義工，願意捐款給國民黨，「能不能夠有錢出錢，有力出力。」

唐湘龍形容，鄭麗文的勝選，對於傳統深藍來講，「他們的反應一如當年韓國瑜出來的時候，那種召喚了他們最原始的熱情。這些人的國族意識是清楚的。」

廣告 廣告

但他話鋒一轉，「雖然是清楚的，但是不是足以支撐國民黨去打2026跟2028，那是兩回事。」

統獨對決味道濃厚 唐湘龍：賴清德不做什麼民調就回來了

唐湘龍分析，民進黨覺得鄭麗文上來之後，國民黨內部似乎出現了一點路線跟人士上面的裂縫，因此民進黨和賴清德興奮。

他指出兩個原因。第一，「政治終究是一種零和遊戲。當國民黨弱，民進黨就會相對強。當國民黨裡面統的聲音上來了，民進黨獨的聲音就會上來。」

唐湘龍直言，賴清德「不用做什麼，他的民調滿意度就回來了一些。」他認為這都是「很廉價的政治零和效應」，因為對手的態度清楚了，支持的態度也會變得比較清楚，其他議題就被掩蓋了。

「所以鄭麗文現在所主導的國民黨，跟賴清德所主導的民進黨，那種統獨對決的味道就會變得非常濃厚。」唐湘龍說。

此外，唐湘龍提到，這兩天蔡正元認為鄭麗文「話講多了」，覺得對2026跟2028「太早表態底牌不好」。

三市長缺席太明顯 「外界一定從路線角度解讀」

唐湘龍坦言，雖然他不太喜歡用「本土派」跟「非本土派」去區分，但「多少會有那樣的味道」。他認為這次黨主席選舉過程中，到最後「傷口比我預期中要來得深。」

他分析，張善政在政治上向來表現溫和，盧秀燕也表現溫和。「但是畢竟國民黨今天真正的力量，除了立法院黨團之外，真正力量終究是在六都裡面的四都。而四都裡面有三都沒有來。」

「這個在黨主席選舉，不管什麼理由，外界的解讀一定不會從個人的角度，一定是從路線的角度，因為那個太明顯了。」唐湘龍說。

南部本土派開始有壓力 趙少康警告「令不出黨中央」

唐湘龍進一步指出，一直耳聞南部地區的本土派，對於2026年選舉本來很樂觀。「但是鄭麗文勝選之後所做的一些政治表態，會不會影響到南部的選票？因此原來在台南高雄躍躍欲試的人就開始有壓力。」

第三個問題是趙少康。唐湘龍說，趙少康不只是有沒有參加就職典禮的問題，「而是趙少康在侯龍斌落選之後，仍然提醒鄭麗文要很小心，否則有可能令不出黨中央。」

他強調，2026年是地方選舉，不是國會選舉，所以立法院黨團暫時不是問題。「可是在地方選舉當中來講，每一個地方的縣市長候選人，他們對於鄭麗文所代表的黨中央路線，能夠買單到怎麼樣的程度？」

唐湘龍認為，這在接下來的動員跟提名的時候，「都會讓你看得出這中間的裂縫有多大。」

唐湘龍：路線尚未形成共識 鄭麗文還有很長的路

唐湘龍總結，這給鄭麗文「一個很好的功課」。「就是整個選舉的傷口，以及鄭麗文現在所追求的那個路線跟表述，在黨內來講，還沒有形成一個穩定可靠的共識。」

「因此在內部的功課上面來講，鄭麗文還有很長的路要走。」唐湘龍說。