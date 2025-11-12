颱風強灌！宜蘭飯店阻車主撤離 數十車泡水怒批「早可救出」

颱風過後，宜蘭蘇澳煙波飯店地下停車場遭洪水侵襲，多輛車輛泡水受損，引發房客不滿。多位房客表示，當洪水開始湧入時，他們原本有充足時間將車輛開離，卻被飯店以安全為由阻擋，導致車輛無法移出而泡水。飯店則解釋是因外部漂流物撞擊造成閘門破損，才導致水灌入停車場，目前已承諾提供拖吊、修車協助及交通補助，並與保險公司協商後續賠償事宜。

煙波飯店地下車道口遭洪水沖毀。（圖／TVBS）

一場颱風過後，宜蘭蘇澳煙波飯店的地下停車場仍被洪水淹沒，鐵門已被大水沖破，許多房客徹夜難眠。天一亮，這些房客便急著想了解自己車子的狀況。房客邱先生表示，當時水慢慢流入地下道時，他們原本有足夠時間將車子移出，但飯店已堆起砂包並拉下鐵門，不允許他們出去。

來自雲林的邱先生原本計劃在宜蘭度過愉快的假期，於11日下午2點入住，卻還沒開始遊玩，車子就已泡水拋錨。他進一步解釋，當所有車主還在地下室時，飯店工作人員曾表示有抽水機可以應對，但飯店已將門關起，若當時能讓他們將車移出，就不會發生這些問題。對於這些車主來說，親眼看著自己的車被水淹沒卻無能為力，實在令人苦惱。根據保險規定，一般車體險並不理賠泡水損失，車主必須加保颱風洪水險才能在遇到天災時獲得理賠。

煙波飯店企業品牌發展副協理黃暖回應，飯店將與保險公司協商後續修繕理賠事宜，相關賠償及補償措施已在進行中。她強調，當時外面正在淹水，飯店立即啟動防災標準作業程序，要求住客留在飯店以確保安全。至於停車場淹水的原因，她解釋是外部漂流物撞擊導致閘門破損，才使得水湧入停車場。原本歡樂的旅遊計劃如今已變了調。目前飯店已安排拖吊及修車協助，並承諾提供3000元的交通補助，同時掌握車主名單以進行後續補償。

