3大法人砍逾千億！台股失守月線 法人：資金轉往非AI及中小型題材
【記者呂承哲／台北報導】台股週五（14日）受美股AI龍頭股價回檔拖累，終場大跌506.06點、收27,397.5點，跌幅1.81%，失守月線。台股本週週線連2黑，全週下跌253.91點，週線跌幅0.92%，日均量約5,902億元，市場氣氛轉趨震盪。三大法人同步賣超，外資大砍981.78億元、創連6賣；投信賣超26.48億元，自營商也連2週減碼，合計賣達1,157.18億元。
PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉表示，美股AI股近期回檔同步影響台股科技權值，但從基本面觀察，全球AI投資並未過熱，企業獲利動能持續向上，市場對今年AI估值偏高的雜音並未改變產業長期成長趨勢。他指出，AI伺服器、大型語言模型、企業導入自動化需求仍在快速擴張，企業獲利尚未出現反轉下滑，且2026年美股企業獲利成長將從大型科技股擴散至其他產業，是市場的重要訊號。
郭明玉指出，在AI資本支出持續擴大下，台灣AI供應鏈獲利也同步上調。包括台灣10月出口額達618億美元、年增高達49.7%，創下單月歷史新高；台股企業獲利預估也持續上調，2026年獲利成長從原先預估的11%大幅上修至20%，顯示市場對中長期展望更趨樂觀。
從產業面觀察，台灣半導體動能持續升溫。根據工研院產科國際所統計，2025年第三季台灣整體IC產業（含IC設計、製造、封測）產值達1.67兆元，年增20.6%，在AI伺服器、高頻寬記憶體（HBM）與車用電子需求帶動下明顯回升，今年全年IC產值可望再創新高。
短線上，台股AI族群仍可能受美股影響，加上融資餘額突破3,100億元，使市場取得動能的難度提高。郭明玉提醒，週五台股失守月線並收長黑K，短線震盪機率升高，資金可能轉往非AI類股及中小型題材輪動，待技術指標整理後，再度挑戰前高的機會仍存在。
保德信市值動能50ETF（009803）經理人楊立楷則指出，台股中長期獲利展望穩健，AI投資熱潮持續推動全球生產力升級，並帶動台灣供應鏈獲利向上修正。他認為，在大型CSP（雲端服務商）持續上修資本支出、AI伺服器與高速連結需求強勁下，台股企業盈利持續改善，短期回檔屬技術性整理，空間有限。
楊立楷建議，投資人應把握指數拉回時的加碼機會，優先布局具競爭優勢的產業與AI科技族群，並可採取定期定額搭配逢低加碼策略，把握台股在AI需求帶動下的中長期上行趨勢。
