9月電支代收付衝新高 全支付連3個月稱王

電子支付市場9月再現熱度，「代收付」實質交易款項金額達213.61億元，重寫歷史新高，也是繼今(2025)年5月後單月再度突破210億元。主要業者中，全支付以63.45億元蟬聯冠軍，街口支付以46.68億元居次，一卡通為39.62億元名列第三；三強合計市占約7成。全支付單月狂增14.4萬會員至674.8萬人，有機會在今年底前衝破700萬大關，朝龍頭寶座邁進。

根據金管會最新統計顯示，9月「代收付」金額較8月增加9.4億元，來到213.61億元，月增幅4.6%。主要受惠中秋連假出遊支出、電商檔期與公務代繳費用集中等因素，足見民眾使用電子支付頻率明顯提升，同時顯示非現金交易的應用已從交通運輸、線上購物逐步延伸至更多日常生活場景。

街口支付由於今年7月因母公司與泰山企業的股權爭議持續發酵，部分資產遭法院查封，影響合作商戶信心與交易表現，代收付金額已連續3個月下滑，至9月才止跌回升到46.68億元，單月小增7,300多萬元。

全支付趁著中元節旺季及敵營空虛之際「彎道超車」，大幅領先對手，9月再以63.45億元連續3個月坐穩「代收付王」寶座，不過單月呈現回落，較8月減少逾4億元，仍領先對手有16.77億元之多。

電子支付會員人數同步攀高。至9月底，全體電子支付使用者人數合計3,445萬戶，月增約39.8萬戶。一卡通以708.0萬戶穩居首位，街口支付為703.7萬戶、全支付為674.8萬戶。

其中以全支付成長動能最為強勁，9月再增添14.4萬人，自今年2月以來每月皆有10萬~20萬會員加入，以此速度發展，可望在今年底前攻上700萬會員大關，甚至一舉超越前2大業者，攀上龍頭地位。

至於9月其他業務項目中，小額匯兌181.45億元，重回180億元以上，月增1.84億元。一卡通以133.29億元穩居第一、市占率73.46%，其次為街口支付42.74億元、市占率23.55%，兩強合計市場比重超過9成7。

9月儲值金合計299.92億元、月增3.75億元。一卡通以184.75億元持續居冠、市占61.60%；街口支付79.93億元居次、市占26.65%；第三名為全支付21.41億元、市占7.14%；而愛金卡異軍突起，單月大增2.26億元最多，上升至3.89億元的歷史次高。

金管會表示，隨多家業者積極拓展跨境支付、交通票證整合與地方政府公務代收等應用領域，電子支付市場競爭結構已趨穩定，未來將持續觀察LINE Pay Money新平台啟用後的市場效應，以及業者在資安防護與創新服務方面的發展，以推動國內電子支付生態持續深化。

2025年9月電子支付使用人數TOP 10，如下表：

