AI幫你購物，怎防亂刷、假客人 直擊Visa、OpenAI信任大挑戰

兩、三年後，當你要參與雙十一、黑色星期五這些網購促銷時，很可能根本不須輸入信用卡認證，甚至不需要點頭同意，商品就會自動寄到你家——因為AI代理人已經在你的授權下，幫你決定買什麼、更幫你決定「怎麼付」。

這場無聲的革命，正讓全世界的銀行、Visa這類發卡與清算組織，與各種既有的支付工具都動了起來。

一句話，它幫你購物結帳

AI購物商機上看17兆美元

趕在黑色星期五之前，Google宣布將在AI模式中加入購物功能，讓AI幫你比價、查評論，把最適合的商品端到你面前。OpenAI、Perplexity等科技巨頭也都在近期推出類似功能，要搶當未來的電商入口。

根據勤業眾信最新報告，到了二○三○年，你下一個指令、AI能在你設定範圍內自主幫你做出選擇、結帳下單的新形態購物模式，這所帶來的商品交易總額，將來到十七兆五千億美元，占電商交易總額約三成。

軟體巨頭Adobe調查也顯示，今年透過生成式AI瀏覽器造訪美國零售商的流量，較去年同期成長四十七倍。而且，這些用戶的參與度更高：他們在網站上停留的時間增加三二％，瀏覽頁面數量增加一○％，跳出率降低二七％。

「到二○三○年，沒有AI協助，你可能連怎麼購物都不知道，」Visa亞太區產品及解決方案主管拉馬錢德蘭（TR Ramachandran）對商周表示。

聽起來很像天方夜譚？但今年Visa豪砸數十億美元與OpenAI、Perplexity等科技巨頭合作，建立一套智慧商務平台，目標就是要讓AI結合購物成真。

場景來到緊鄰新加坡樟宜機場的新加坡展覽中心，全球最盛大的金融科技博覽會就辦在這。入口一進門、占地最廣的中國支付巨頭螞蟻集團攤位對外螢幕，正播著他們與Visa合作的AI代理商務，讓你訂飯店、機票變得更方便。

你只需要跟它說一句：「幫我訂明年三月在福岡、每晚預算五千元以內的飯店，」它立刻幫你從成千上萬個訂房網站中，根據你的喜好與預算篩選出最適合的飯店，連結帳都能幫你完成。

從「你親自結帳」到「AI幫你結帳」，這個看似小小的改變，卻正對背後每年產值二兆五千億美元的支付產業產生翻天覆地的影響。

首先第一層被顛覆的，就是購物入口。過去你可能會透過Google搜尋一條藍色裙子，再去特定電商下單，未來卻是在ChatGPT一站完成所有流程。





「這是一個『決策往上游移動』（Decisioning shifts upstream）的過程。」專門探討支付的英國網站Payment Expert指出。意思是當AI能告訴你買什麼、去哪裡買、用什麼支付方式，產業鏈的價值就會更集中於少數平台手中。

這對支付組織、銀行業者來說，是巨大的機會、卻也是巨大的衝擊。

銀行、支付工具「去識別」

未來改拚誰成本低、回饋好

衝擊在於：未來他們可能不再是最多人最理所當然的支付選項。

當多數的購物行為都由AI執行，AI會自動幫你挑選這次購物最方便、回饋最多的支付方式，有可能是帳戶扣款、悠遊付、Line Pay或各種其他支付，信用卡只是選項之一。

消費者很可能不知道AI這次到底用了哪種支付。銀行、支付、發卡組織很可能被「去品牌化」，既有品牌效應消失，變成比成本、回饋。

如此一來，銀行、發卡組織，有可能從現在能制定產業規則、擁有話語權的人，變成只是「其中一種支付工具」。

Visa與OpenAI、Perplexity等AI巨頭的直接合作，便是為了要讓自己的支付能直接寫入這些AI模型的底層，確保他們能持續處在消費購物行為的「決策最上游」。

畢竟在AI的時代裡，越來越多科技巨頭都想伸手進支付領域。

遠東銀行副總經理戴松志舉例，現在亞馬遜也跳下來跟OpenAI合作，透過自身的錢包加上AI平台導購，就能把數據、金流鎖在自己的生態系內，而支付業者也必須加入戰局，讓自己的支付能被AI選中、優先讀懂，「才不會發生『不是我這個產業，卻把我整個產業都滅掉』的情形。」

但是，AI時代交易的安全與信任議題，卻也提供巨大的機會。

因為未來AI能不能替你買東西，真正的瓶頸不會是技術，而是信任。

「今年輝達GTC大會，有人偽造黃仁勳、做一個假的網頁，吸引十幾萬人收看！」資策會產業顧問兼組長朱師右說，AI購物時代，真假難辨將成為商家的重大挑戰，未來送到電商眼前的流量，到底是惡意爬蟲、深偽內容，還是帶著錢來的真實客人？

麥肯錫指出，實體購物時，只需要考量對品牌、對店員的信任程度。但，當AI代理人替你購物時，信任就必須透過一層層的資料與授權來建立。包括AI的身分證明（它是誰？由誰授權？）、行為邊界（可以買什麼？價格上限多少？）、交易意圖（它真的代表真人執行交易嗎？）、商家端的風險判斷（流量還是惡意爬蟲？）、支付與銀行的授權紀錄（這張卡何時、由誰被授權給AI？）。

誰有「AI交易語言」就贏

支付龍頭先解決信任問題

「在這個時代，誰能搶先定義『AI交易語言』，讓交易能被追蹤、信任與驗證，誰就掌握下一代商務，」朱師右說。

這正是目前全球發卡與支付龍頭Visa正全力搶攻的市場。

「我們需要一個村落的力量，需要很多夥伴關係，才能推動AI代理商務，」拉馬錢德蘭說，他們眼睛盯著的，是建構一個讓各方都能信任的規則與基礎建設。

例如今年十月，他們剛推出一個信任協議（Trusted Agent Protocol ），你可以把它想像成一張AI身分證，它告訴店家，來到你網站眼前的這個AI，它有沒有經過授權、它所代表的是真人嗎？它是否是來購物、而不是惡意爬蟲？並提供它過往與店家的互動紀錄是否正常，助店家判斷流量、把大門開給真正的客人。

在消費者端，他們也把卡號代幣化，搭配生物訊息等身分驗證，把信用卡安全存放起來，避免在AI來回比價的過程中被攔截或盜用，還能讓消費者設定授權的金額、能在哪些網站刷卡等界線，以免信用卡被AI「亂刷」。

過去刷卡，銀行只能看到一筆金額與商家名稱；但在未來，Visa給的交易資料會更細，不只金額，還有商品類別、項目、數量、規格，比方「在Booking.com訂福岡JR飯店、雙人房含早餐，兩晚共一萬五千元」，這讓銀行更容易處理爭議款項，也能更精準判斷消費者習性與詐欺風險。

而支付業者從解決AI交易信任問題所獲得的資料，甚至有可能再轉化、訓練出AI交易風險控管模型與平台，這將有機會是新藍海。

Visa正在做的，是想在AI時代搶占先機，變成解決支付信任問題的底層建設，延續、並擴大既有影響力。讓AI時代，不管表面支付方式再怎麼變，但底層的金流還是需要它的信任架構跟服務。

「如果沒有信任，一切都會崩潰，」拉馬錢德蘭表示，他們六十多年來做的，就是打造一套讓全球都能信任的地基，從實體卡刷卡到網路購物、再到AI時代，形式雖變，但本質不改。

當前，交易的安全因為已臻成熟，像空氣一樣，重要但很少被關注；但當邁入AI購物時代，安全將成為支付最重要的戰場，誰能獲得信任，就能在下個世代的商務裡站在最核心位置。

