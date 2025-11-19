三大題材推升 臺慶科成多軸成長受惠股

文 ‧ 杜立羽

▲圖片來源：臺慶科公司官網

臺慶科(3357)為國內電感與磁性元件供應商，內容產品涵蓋電源電感、訊號電感、共模濾波器與晶片電感，應用於車用電子、AI 伺服器、PC、網通設備與消費性電子，是全球Tier1車廠與北美CSP伺服器供應鏈的認證廠商之一。

先前法說會公司表示車用電子是今年最強成長領域，前三季年增率達近五成，受惠中國車廠需求升溫與歐美Tier1客戶回溫以及AI伺服器相關產品出貨強勁，使得營運動能持續攀升，近期還包含DDR5在PC 與 AI PC 的滲透率提升，也同步帶動記憶體電感需求上揚。

今年也積極強化全球產能布局，在台灣新購廠房將作為研發與FAE技術服務中心，以及在中國昆山增設EMI測試實驗室，蘇北廠亦取得車用可靠度實驗認證，以提升高階產品量產能力。目前馬來西亞廠已完成投產，現階段正進行設備稼動率調整與人員訓練，並取得必要的ISO認證，預計明年第一季正式量產，來去因應客戶需求。

展望後市，臺慶科成長動能將由車用電子、AI 伺服器與 DDR5 共同帶動，營收成長目標雙位數成長，毛利率將維持在26%~27%區間。公司指出，雖然銀價飆升使晶片電感的銀漿成本占比偏高，但晶片類產品僅占整體營收約18%，影響相對可控。目前代理端已完成 15%以上的價格調整，未來透過產品組合搭配方式協商，來有效抵銷銀價上漲的成本壓力。

▲圖片來源：CMoney 3357 臺慶科 K線圖

操作觀察-短線上可以注意到回測十日線有守，可作為短線上延續操作行情的重點，突破170大關將有望來去挑戰歷史新高價。

